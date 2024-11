Black Friday : ce smartphone pliant, offert aux athlètes des JO, est bradé sur plusieurs sites

Quoi de mieux pour des athlètes olympiques que de se voir offrir un smartphone de compétition !

Noté parmi les meilleurs smartphones du monde, il fallait absolument qu'on vous le présente pour les Black Friday !

Un smartphone de compétition

Ce smartphone tête d'affiche pour les JO, c'est le Samsung Galaxy Z Flip 6 ! Avec ses capacités olympiques, après avoir lu cet article, vous le passerez probablement en première place dans le podium de votre cœur.

S'il y a une catégorie dans laquelle le Flip 6 détient la médaille d'or, c'est bien sur son écran. Normal, c'est la raison d'être des modèles Flip, des smartphones qui se déplient de manière verticale !

Combinant un design pliable élégant et des performances taillées pour la compétition. Son écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces joue dans la cour des grands, avec une résolution de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, offrant une fluidité et une clarté à couper le souffle, que vous soyez en pleine action ou en mode détente.

Quant à son écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces, il est votre allié parfait pour des consultations rapides ou des selfies, le tout sans même ouvrir le téléphone. Un vrai athlète de la technologie qui ne laisse rien au hasard !

Puisqu'on parlait de photo, grâce à son ergonomie, vous avez une expérience de capture photographique absolument unique. Le capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique vous garantit des photos nettes et lumineuses, même en basse lumière.

Pour tout ce qui est photo de paysages ou photos de groupe, le capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et la caméra frontale de 10 Mpx, permet d'obtenir une qualité jamais vue, notamment niveau selfie.

Tel Léon Lemarchand, avec son indice de protection IP48, il résiste à l’eau, aucune inquiétude à avoir si vous êtes surpris par la pluie. En plus de son design robuste, vous êtes garanti d'avoir un smartphone robuste.

En plus du physique de compétition, il possède un esprit vif. Eh oui, ce smartphone est également doté des toutes dernières fonctionnalités de Galaxy IA : la traduction instantanée, la retouche photo et bien d'autres...

Enfin, pour achever l'athlète idéal qu'il est. Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est bien évidemment compatible à la 5G et au Wi-Fi 6E pour une expérience en ligne illimité et sans entrave.

Un tarif doublement compétitif

Et la compétition n'est pas terminée !

À l'occasion du Black Friday, deux sites de boutiques en ligne proposent le Z Flip 6 avec 40% et 32% de réduction. Ces deux sites sont respectivement Amazon et Rakuten.

Avec un prix initiale de 1319€, le Galaxy Z Flip 6 figure parmi les smartphones Samsung ultra haut de gamme.

Sur Rakuten, en appliquant les 32% de réduction, il est disponible à uniquement 893,86€ ou 223,47€/mois si vous préférez payer en 4 fois (sans frais).

De plus, toujours sur Rakuten, vous bénéficiez de la livraison gratuite et si vous êtes adhérents au ClubR, vous obtenez également 44,69€ de cash back.

Mais la première place du podium revient à Amazon, où avec 40% de réduction, le Flip 6 est proposé à seulement 799€ avec la possibilité de payer en quatre fois selon les conditions fixées par le revendeur.

Amazon ne propose pas de cash back mais vous propose jusqu'à 30 jours pour leur renvoyer votre smartphone gratuitement si jamais vous avez un problème.

Notez qu'il est possible que Rakuten baisse ses prix dans le futur en voyant le prix de Amazon.

En tout cas, ce serait dommage de passer à côté d'une telle occasion, alors foncez !