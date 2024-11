Black Friday : Presque 400 € de réduction pour le Galaxy S24 Ultra et ce n’est même pas tout !

Comme le dit Samsung sur son site : c’est le meilleur prix de l’année pour le Galaxy S24 Ultra. Il est proposé dans sa version 512 Go de stockage à un plus petit prix que la version inférieure, soit avec 370 € de réduction. En plus de cela, il est possible de payer en 24 fois.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est tout simplement le smartphone le plus puissant de Samsung, et possède un écran à la fois magnifique grâce à la technologie Dynamic Amoled 2X, la plus poussée actuellement des écuries du géant coréen, et une taille absolument gigantesque.

Il est également très puissant, on peut dire que c’est un ordinateur dans votre poche puisqu’il peut même afficher du ray tracing pour les jeux mobiles !

Retrouvez le test du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Quelle offre pour le Galaxy S24 Ultra ?

Le Galaxy S24 Ultra est donc proposé en ce moment avec une énorme réduction sur sa version avec 512 Go de stockage, puisqu’il est éligible à 370 € de réduction ! En plus de cela, vous pouvez payer votre achat en plusieurs fois (jusqu’à 24), et également faire reprendre différents appareils, de plusieurs marques, pour encore réduire le prix final de votre achat !