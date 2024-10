Bon plan : ce forfait mobile écoresponsable vous offre 120 Go de 5G pour moins de 8€

Un forfait qui s'adapte à vos besoins

Le forfait mobile Oxygène de Prixtel se démarque par sa grande flexibilité. Fini les forfaits rigides où vous payez pour des données que vous n'utilisez pas ! Avec Oxyène, vos factures de fin de mois sont aussi proches que possible de consommation réelle de datas.

Le premier palier de ce forfait évolutif vous offre jusqu'à 120 Go de data pour seulement 7,99€ par mois. Et si vos besoins augmentent, pas de panique ! Vous pouvez consommer jusqu'à 140 Go pour 9,99€/mois, ou même 160 Go pour 11,99€/mois.

Cette flexibilité vous permet d'optimiser votre budget tout en profitant d’un volume de données suffisant pour répondre à vos besoins du moment. Ainsi, que vous soyez un utilisateur modéré ou un grand consommateur de data, Oxygène s'adapte à vos usage, mois après mois.

Des services complets pour une utilisation sans limites

En plus de son volume de data généreux, le forfait Oxygène inclut tout ce dont vous avez besoin pour communiquer sans compter :

Appels, SMS et MMS illimités vers tous les réseaux en France métropolitaine

Appels et SMS/MMS illimités depuis l'UE et les DOM vers ces zones et la France

15 Go de data utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM

Vous pouvez ainsi rester connecté et joignable, où que vous soyez en France en Europe.

La puissance de la 5G à petit prix

L'un des principaux points forts du forfait Oxygène est l'accès à la 5G sans surcoût. Vous pouvez ainsi profiter des débits ultra-rapides de cette nouvelle génération de réseaux mobiles ainsi que d’une latence réduite. De quoi vivre intensément vos séances de streaming vidéo, de gaming en ligne ou encore de télétravail.

Partenaire de SFR, Prixtel vous permet, dans ce cadre, de profiter des excellents débits 5G offerts par cet opérateur, dont le réseau 5G couvre déjà une grande partie du territoire national. Dans les autres zones, la 4G/4G+ de SFR est disponible pour une utilisation confortable.

Un engagement écologique fort

Ce qui rend le forfait Oxygène vraiment unique, c'est son engagement environnemental. Prixtel s'engage à compenser intégralement les émissions de CO2 générées par l'utilisation des forfaits de ses clients.

Comment ? En plantant des arbres en France. En choisissant ce forfait, vous contribuez donc activement à la lutte contre le changement climatique.

Liberté et flexibilité

Le forfait Oxygène de Prixtel est commercialisé sans engagement. Vous êtes donc libre de le résilier à tout moment si vos besoins évoluent. Cette flexibilité s'ajoute à celle du forfait lui-même, pour une liberté totale dans la gestion de votre abonnement mobile.

En résumé, le forfait Oxygène de Prixtel est le choix idéal pour les utilisateurs exigeants et soucieux de leur impact sur la planète. Ne laissez donc pas passer cette chance de faire un geste pour votre portefeuille et pour l'environnement !