Bon plan : Ces trois smartphones sont dans le top 10 des ventes de l'année (et ce sont les best-sellers d'Amazon)

Un trio qui résume le marché mondial

Selon Counterpoint Research, le Galaxy A16, le Galaxy A06 et l’iPhone 16 font partie du top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2025.

Et quand on regarde du côté des best-sellers d’Amazon, on retrouve à peu près les mêmes modèles aux premières places !

Smartphone abordable ou un iPhone premium, ces trois références concentrent aujourd’hui l’essentiel de la demande.

Pourquoi ils plaisent autant ?

Galaxy A16 : Numéro 1 sur Amazon ; il est proposé en versions 4G et 5G, il allie prix doux, autonomie solide et très bel écran. Un vrai best-seller du milieu de gamme.

Galaxy A06 : Numéro 2 sur Amazon ; encore plus abordable, il s’adresse à ceux qui veulent un smartphone solide, parfait en premier téléphone ou usage simple.

iPhone 16 : Numéro 4 sur Amazon ; c'est le modèle « standard » d’Apple avec performances haut de gamme et écosystème iOS. Pour les fans de la marque : c'est la base !

Le Xiaomi Redmi Note 14 vient se faufiler à la troisième place alors qu'il est absent des ventes mondiales !

Des prix qui renforcent leur succès ?

La force des deux modèles de Samsung est sans aucun doute leur positionnement tarifaire. La Galaxy A16 propose un rapport qualité/prix particulièrement excellent.

Quant à l’iPhone 16, c'est au contraire la stratégie haut de gamme d'Apple qui explique son succès, et sur Amazon, son prix à la baisse.

Trouver le smartphone idéal

Analyse : l’équilibre parfait entre prix et image

Ce trio illustre bien la dynamique actuelle du marché : d’un côté, Samsung domine le milieu et l’entrée de gamme grâce à ses Galaxy A, robustes et abordables ; de l’autre, Apple reste incontournable sur le haut de gamme avec un iPhone 16 comme le compromis idéal pour ceux qui ne veulent pas aller jusqu’aux versions Pro.