Bon plan : Ces trois smartphones sont dans le top 10 des ventes de l'année (et ce sont les best-sellers d'Amazon)

Ils cartonnent dans le monde entier et trustent aussi les meilleures ventes d’Amazon, voici trois smartphones qui proposent, trois approches différentes, mais un succès commun.

Rémi Deschamps - publié le 19/09/2025 à 17h45
Le top des smartphones Amazon

Un trio qui résume le marché mondial

Selon Counterpoint Research, le Galaxy A16, le Galaxy A06 et l’iPhone 16 font partie du top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2025

Et quand on regarde du côté des best-sellers d’Amazon, on retrouve à peu près les mêmes modèles aux premières places !

Smartphone abordable ou un iPhone premium, ces trois références concentrent aujourd’hui l’essentiel de la demande.

Pourquoi ils plaisent autant ?

  • Galaxy A16 :  Numéro 1 sur Amazon ; il est proposé en versions 4G et 5G, il allie prix doux, autonomie solide et très bel écran. Un vrai best-seller du milieu de gamme.
 
  • Galaxy A06 : Numéro 2 sur Amazon ; encore plus abordable, il s’adresse à ceux qui veulent un smartphone solide, parfait en premier téléphone ou usage simple.
 
  • iPhone 16 : Numéro 4 sur Amazon ; c'est le modèle « standard » d’Apple avec performances haut de gamme et écosystème iOS. Pour les fans de la marque : c'est la base !
 
  • Le Xiaomi Redmi Note 14 vient se faufiler à la troisième place alors qu'il est absent des ventes mondiales !

Des prix qui renforcent leur succès ?

La force des deux modèles de Samsung est sans aucun doute leur positionnement tarifaire. La Galaxy A16 propose un rapport qualité/prix particulièrement excellent.

Quant à l’iPhone 16, c'est au contraire la stratégie haut de gamme d'Apple qui explique son succès, et sur Amazon, son prix à la baisse.

Analyse : l’équilibre parfait entre prix et image

Ce trio illustre bien la dynamique actuelle du marché : d’un côté, Samsung domine le milieu et l’entrée de gamme grâce à ses Galaxy A, robustes et abordables ; de l’autre, Apple reste incontournable sur le haut de gamme avec un iPhone 16 comme le compromis idéal pour ceux qui ne veulent pas aller jusqu’aux versions Pro.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 Series : les nouveaux Apple sont déjà disponibles en précommande !

15/09/2025
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Trois smartphones pas chers et multimédias "friendly" pour les étudiants

14/09/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Les trois smartphones du moment à ne pas rater : Samsung, Apple et Google préparent l'avenir ?

14/09/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS iPhone 16 : Révolution ou immobilité chez Apple ?

13/09/2025