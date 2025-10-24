Bon plan chez Bouygues Telecom : la nouvelle gamme iPhone 17 dès 1 € avec le paiement Smart Change

Les smartphones de la nouvelle gamme iPhone 17 vous font envie ? Et si vous pouviez acquérir votre modèle préféré sans vous ruiner ? Grâce à la méthode de paiement Smart Change, Bouygues Telecom vous donne la possibilité d’obtenir l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17 Pro à prix remisé et échelonné. Le tout sans frais et avec plusieurs avantages. Envie d’en savoir plus sur ce bon plan ? Alors, c’est parti !

Promo gamme iPhone 17 avec Smart Change chez Bouygues Telecom

iPhone 17, iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro : tous dès 1 € chez Bouygues Telecom

Vous le savez sûrement : s’offrir le dernier iPhone reste toujours un investissement. Surtout s’il faut régler au comptant. Mais chez Bouygues Telecom, une solution vous permet d’acquérir les nouveaux modèles de la gamme iPhone 17 sans vider votre compte en banque : la méthode Smart Change. En souscrivant un forfait 5G 200 Go ou 300 Go avec 2 ans d’engagement et en choisissant cette facilité de paiement, vous pouvez échelonner le règlement de votre smartphone et ainsi obtenir :

  • l’iPhone 17 256 Go (noir, bleu, lavande, sauge ou blanc) à 1 € + 21,56 € par mois pendant 36 mois ;
  • l’iPhone 17 Air 256 Go (bleu ciel, noir sidéral, or clair ou blanc) à 1 € + 28,97 € par mois pendant 36 mois ;
  • l’iPhone 17 Pro 256 Go (orange cosmique, bleu intense ou argent) à 1 € + 31,97 € par mois pendant 36 mois.

Vous préférez un iPhone avec 512 Go ou 1 To de mémoire ? Aucun problème : la méthode Smart Change fonctionnera aussi. Alors, n’hésitez pas à profiter du bon plan. En plus, les prix mentionnés sont des tarifs remisés. Ils comprennent un remboursement de 80 € après achat.

Smart Change : une méthode de paiement sans frais simple et efficace

Vous l’avez compris : Smart Change est une méthode de paiement échelonné sans frais proposée par Bouygues Telecom. Son but est de faciliter l’acquisition d’un smartphone, même s’il s’agit d’un modèle premium comme ceux de la gamme iPhone 17. Cette approche moderne repose sur 3 piliers :

  • la possibilité de s’offrir un nouveau téléphone tous les 12 mois avec la reprise mobile garantie ;
  • une maîtrise totale du budget grâce à un crédit 0 % ;
  • une tranquillité optimale avec une remise de 30 % sur la réparation de l’appareil mobile + une assurance en option.

Dans les faits, le fonctionnement évite toutes les complications. Prenons l’exemple de l’iPhone 17. Vous réglez 1 € à l’achat et le reste sera à payer avec 36 mensualités de 21,56 €. La subtilité, c’est que vous n’êtes pas obligé d’attendre 3 ans pour changer de smartphone. Dès 12 mois, vous pouvez rendre le vôtre en bon état. Votre crédit s’arrêtera alors sans frais. Si vous le voulez, vous choisissez ensuite un nouveau modèle avec Smart Change et recommencez la procédure.

Bref, ce bon plan est simple et efficace. Alors, profitez-en si vous avez besoin de vous équiper d’un téléphone de qualité, tout en gardant la main sur vos dépenses. Vous trouverez difficilement une meilleure proposition ailleurs.

Cet article est un contenu sponsorisé.

