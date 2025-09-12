Bon plan : le nouveau Google Pixel 10 à tarif réduit chez Bouygues Telecom avec un forfait 200 Go 5G

Offrez-vous le nouveau Google Pixel 10 à prix économique grâce à Bouygues Telecom

En ce moment, Bouygues Telecom propose un bon plan pour s’offrir le nouveau Google Pixel 10 à tarif réduit. Chez l’opérateur français, ce smartphone Android fait l’objet d’une remise client de 426 € en cas de souscription d’un forfait 200 Go 5G avec la formule Smart Change. À cela s’ajoute un remboursement de 80 € après achat. Avec 506 € d’économies à réaliser, l’appareil mobile vous reviendra alors à seulement 473 € ou 1 € + 13,11 € par mois pendant 36 mois.

Mais ce n’est pas tout : pour faire baisser la facture, vous pouvez obtenir un bonus de 200 € si vous revendez à Bouygues Telecom un ancien téléphone d’une valeur minimum de 10 €. Autant vous dire que tout est fait pour que vous puissiez acquérir votre Google Pixel 10 sans vous mettre dans le rouge financièrement.

Le Google Pixel 10 : un smartphone dernier cri aux nombreux atouts

Disponible en 4 couleurs chez Bouygues Telecom (noir volcanique, givré, vert citron et indigo), le Google Pixel 10 est un tout nouveau smartphone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il vaut le détour. Parmi ses atouts, nous pouvons notamment mentionner :

son écran Actua OLED de 6,3 pouces avec affichage fluide (de 60 à 120 Hz) et excellente luminosité (jusqu’à 3 000 nits) ;

son puissant processeur Google Tensor G5 avec coprocesseur de sécurité Titan M2 ;

son triple appareil photo à l’arrière (grand-angle de 48 Mpx, ultra grand-angle de 13 Mpx, téléobjectif x5 de 10,8 Mpx) et son capteur selfie 10,5 Mpx à l’avant ;

sa batterie de 4 970 mAh qui assure plus de 24 heures d’autonomie… et même jusqu’à 100 heures avec l’ultra économiseur de batterie.

En plus de cela, le Google Pixel 10 est optimisé par l’intelligence artificielle Gemini. Au quotidien, l’utilisation du smartphone devient donc un jeu d’enfant.

Le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom se marie parfaitement avec le Google Pixel 10

Si vous vous offrez un smartphone dernier cri tel que le Google Pixel 10, mieux vaut avoir un forfait qui vous permet d’exploiter au maximum le potentiel de votre appareil mobile. Avec l’offre 200 Go 5G de Bouygues Telecom, vous serez bien servi.

Proposée à 36,99 € par mois la première année et 46,99 € par mois les suivantes (avec une remise mensuelle de 5 € pour les clients Bbox), cette formule XXL vous fera profiter d’un maximum de data pour vaquer tranquillement à vos activités en ligne. Et pour cause : outre vos 200 Go utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse, l’abonnement comprend 35 Go depuis 15 destinations internationales, dont les USA, le Canada, l’Australie ou la Chine.

Concernant les communications, vous aurez le droit aux appels et aux SMS illimités dans l’Hexagone, en Europe, en Outre-mer et en Suisse. En France métropolitaine, il vous sera possible d’envoyer des MMS à volonté et de téléphoner autant que vous le souhaitez vers les fixes de 120 pays. Enfin, d’autres avantages vous attendent. Par exemple, le prêt gratuit d’un téléphone de remplacement équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse du vôtre.

