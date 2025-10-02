Bon plan smartphone : tout le monde parle déjà du Galaxy S26… et pourtant c’est le S25 Ultra le roi du moment

Des offres qui rendent le Galaxy S25 Ultra encore plus attractif

Actuellement, Samsung propose plusieurs avantages pour l’achat du Galaxy S25 Ultra :

100 € de remise garantie si vous reprenez un smartphone Galaxy ancien modèle.

si vous reprenez un smartphone Galaxy ancien modèle. 6 mois gratuits de Google AI Pro , d’une valeur de 131,94 €, pour profiter de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle.

, d’une valeur de 131,94 €, pour profiter de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle. 3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts, pour protéger votre appareil contre les aléas du quotidien.

Ces offres rendent le Galaxy S25 Ultra intéressant, car il combine la puissance d’un smartphone haut de gamme avec de vrais avantages pour les utilisateurs connectés vidé par ce types d'appareils.

Profitez de la reprise d’un ancien Galaxy pour réduire encore le prix, et combinez l’offre avec Google AI Pro et Samsung Care+ pour maximiser la valeur de votre achat.

Pourquoi le Galaxy S25 Ultra reste le roi du moment

Même avec les rumeurs autour du S26, le Galaxy S25 Ultra reste probablement l'un des tous meilleurs smartphones, et ce sera toujours le cas avec la sortie de son petit frère. Il dispose de caractéristiques premium :

Écran Dynamic AMOLED 2X, ultra lumineux et précis.

Quadruple module photo de pointe pour des clichés exceptionnels en toutes conditions.

Batterie longue autonomie et recharge rapide pour une utilisation intensive.

Stylet S Pen intégré, pour la prise de notes et la créativité.

Si vous cherchez un smartphone complet, le Galaxy S25 Ultra est une valeur sûre.

Retrouvez notre test complet pour plus d'informations.