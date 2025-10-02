Bon plan smartphone : tout le monde parle déjà du Galaxy S26… et pourtant c’est le S25 Ultra le roi du moment

Alors que le Galaxy S26 fait déjà parler de lui, le Galaxy S25 Ultra reste un choix incontournable pour ceux qui veulent LE smartphone haut de gamme. Et Samsung facilite encore la décision avec plusieurs offres promotionnelles sur son site officiel.

Rémi Deschamps - publié le 02/10/2025 à 12h15
Le Samsung Galaxy S25 Ultra

Des offres qui rendent le Galaxy S25 Ultra encore plus attractif

Actuellement, Samsung propose plusieurs avantages pour l’achat du Galaxy S25 Ultra :

  • 100 € de remise garantie si vous reprenez un smartphone Galaxy ancien modèle.
  • 6 mois gratuits de Google AI Pro, d’une valeur de 131,94 €, pour profiter de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle.
  • 3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts, pour protéger votre appareil contre les aléas du quotidien.

Ces offres rendent le Galaxy S25 Ultra intéressant, car il combine la puissance d’un smartphone haut de gamme avec de vrais avantages pour les utilisateurs connectés vidé par ce types d'appareils. 

Profitez de la reprise d’un ancien Galaxy pour réduire encore le prix, et combinez l’offre avec Google AI Pro et Samsung Care+ pour maximiser la valeur de votre achat.

 

Pourquoi le Galaxy S25 Ultra reste le roi du moment

Même avec les rumeurs autour du S26, le Galaxy S25 Ultra reste probablement l'un des tous meilleurs smartphones, et ce sera toujours le cas avec la sortie de son petit frère. Il dispose de caractéristiques premium :

  • Écran Dynamic AMOLED 2X, ultra lumineux et précis.
  • Quadruple module photo de pointe pour des clichés exceptionnels en toutes conditions.
  • Batterie longue autonomie et recharge rapide pour une utilisation intensive.
  • Stylet S Pen intégré, pour la prise de notes et la créativité.

Si vous cherchez un smartphone complet, le Galaxy S25 Ultra est une valeur sûre.

 

À retenir : Le Galaxy S25 Ultra est le roi du moment grâce à ses caractéristiques haut de gamme et aux promotions Samsung régulières. En ce moment : 100 € de reprise, 6 mois de Google AI Pro et 3 mois d’assurance offerts.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A16
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à moins de 300 € en octobre 2025

01/10/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS Google Pixel 10 : quel smartphone choisir pour la photo et l’IA ?

29/09/2025
Google Pixel 7a
Guide d'achat

Les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 € (sans attendre le Black Friday)

28/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Les 2 nouveautés Apple et Samsung à ne pas manquer ce trimestre

28/09/2025