Bonne nouvelle ! L’option Booster de Free Mobile baisse de prix

Votre forfait Free 2€ se transforme en un forfait illimité pour 3.99€ de plus !

Le forfait 2€ de Free, c’est le forfait mobile pas cher par excellence. Gratuit pour les abonnés Freebox, il donne droit, dans sa formule standard, à 2 heures d’appels vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, des DOM et les fixes de plus de 100 destinations étrangères. A ce service, s’ajoute une enveloppe de 50 Mo utilisable sur le réseau 4G de Free. Grâce à l’option Booster, ce forfait se métamorphose complètement et permet de bénéficier de :

20 Go de data en 4G/4G+

Les appels illimités vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM.

10 Go/mois (déduits des 20 Go) pour vos besoins en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France.

Tout ça, pour juste 3.99€ de plus. En d’autres termes, le forfait Free 2€ avec option Booster vous revient à 5.99€, sauf si vous êtes abonné à l’un des forfaits Freebox ; auquel cas, vous paierez seulement 3.99€/mois pour profiter de ce forfait boosté.

Comment activer l’option Booster de Free ?

Vous pouvez activer très facilement l’option Booster de Free, que ce soit lors de la souscription à un forfait mobile Free 2€ ou après.

Dans le premier cas, il suffit de cocher l’option avant la validation de votre commande.

Dans le second cas, il suffit de vous rendre dans votre Espace Abonné, puis dans la section « Gérer mes options » et d’activer l’option en cochant la case correspondante. Elle prendra alors effet sans délai.

Précisons, pour finir, que cette option est sans engagement. Vous êtes donc libre de la désactiver à tout moment.