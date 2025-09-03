Bonne nouvelle : les Samsung milieu de gamme rejoignent le club (très demandé) de One UI 8 bêta

One UI 8 : une bêta qui s’ouvre enfin au-delà du très haut de gamme

D’abord réservée aux modèles premium comme les Galaxy S25 et Ultra, la bêta de Oneu UI 8 s’ouvre désormais à une sélection de smartphones plus abordables qui ne sont pas tous à quatre chiffres.

Eh oui, c’est une bonne surprise : les modèles milieu de gamme, souvent laissés de côté dans ce type d'événements, entrent dans la danse.

En clair, si vous avez un Galaxy A récent ou même un S23, vous pouvez demander l’accès à la bêta et prendre de l’avance sur les nouveautés logicielles.

La liste complète des smartphones nouvellement éligibles

La fournée du jour est plutôt large, puisqu’elle inclut à la fois des Galaxy S et surtout des Galaxy A, très populaires pour leur rapport qualité-prix.

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A54

Galaxy A55

Une bonne nouvelle pour les possesseurs de Galaxy A : jusqu’ici, les programmes bêta étaient principalement réservés aux Galaxy S, Flip et Fold. Par-là, Samsung cherche probablement à rassurer sa base d’utilisateurs plus mainstream.

C'est d'ailleurs plutôt cohérent avec ses derniers Galaxy A qui proposaient déjà des fonctionnalités très avancés directement issues du haut de gamme (retouche photo IA etc.)

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone abordable, n'hésitez pas à piocher dans cette liste composée de très bons smartphones.

Pourquoi ce passage rapide de One UI 7 à One UI 8 ?

Vous l'aurez peut-être remarqué, mais One UI7 est arrivé il n'y a pas si longtemps sur les Galaxy.

Le saut rapide de One UI 7 à One UI 8 s’explique surtout par la nature des évolutions proposées.

One UI 8 n’est pas une révolution visuelle majeure, mais plutôt une version affinée et optimisée de One UI 7, basée cette fois sur Android 16.

Samsung a choisi d’accélérer le déploiement de cette version pour profiter rapidement des avancées d’Android tout en corrigeant les difficultés rencontrées avec One UI 7, notamment certains bugs bloquants et retards dans les mises à jour.

One UI 8 apporte ainsi une interface plus fluide, une personnalisation étendue, de meilleures performances et une intégration renforcée de Galaxy AI, tout en conservant l’essentiel du design et de l’expérience de One UI 7.

Plus stable et aboutie, et conçue pour répondre aux besoins de performance et de sécurité, One UI 8 promet un changement peu perceptible, mais important.

Quelques absents remarqués (et remarquables)

Toutefois, les utilisateurs des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 risquent de grincer des dents : leurs pliants premium n’ont toujours pas accès à la bêta One UI 8.

Un paradoxe étonnant, puisque les modèles les plus chers sont censés être les vitrines technologiques de Samsung.

Mais ce choix illustre une volonté : offrir aux gammes plus abordables un coup de projecteur logiciel, pour montrer que les mises à jour rapides ne sont pas réservées aux fans hardcore des Ultra.

One UI 8 en pratique : quelles nouveautés attendre ?

Comme nous le disions, Samsung promet une interface plus fluide, avec davantage de personnalisation (notamment sur l’écran de verrouillage et la gestion des widgets).

Le constructeur annonce aussi des avancées côté confidentialité et sécurité.

On retrouve également une intégration plus poussée de Galaxy AI, la suite d’outils d’intelligence artificielle introduite avec les Galaxy S24.

Bien sûr, l’installation d’une bêta reste réservée aux plus curieux : bugs à prévoir et autonomie parfois capricieuse.

Mais pour les utilisateurs impatients, et les fans de tech, c’est le meilleur moyen d’avoir un avant-goût de la prochaine génération logicielle.