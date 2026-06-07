Bonne nouvelle : les smartphones sous Android Go peuvent aussi profiter de Gemini mais en version allégée

À retenir Gemini Go est une version allégée de l'assistant IA pour les smartphones Android Go .

est une version allégée de l'assistant IA pour les smartphones . Il remplace Assistant Go pour offrir une expérience plus intégrée et moderne.

pour offrir une expérience plus intégrée et moderne. Gemini Go permet de gérer des requêtes plus complexes et d'utiliser des fichiers joints pour des réponses pertinentes.

La grande majorité des smartphones fonctionnent sous Android mais certains ne sont pas assez puissant pour le système d’exploitation pleine formule du géant américain. C’est pour cela qu’il a développé Android Go, une version allégée réservée aux terminaux à la puissance plus modeste. Si les mobiles sous Android embarque désormais Gemini, là aussi Google a prévu une version demandant moins de puissance de calcul à travers Gemini Go.

Celle-ci est donc décrite comme une version simplifiée de l’assistant, adaptée aux ressources limitées de ces appareils.

Assistant Go remplacé par Gemini Go

Avec ce changement, Assistant Go est progressivement remplacé par Gemini Go sur les appareils compatibles. L’entreprise fait ainsi évoluer son offre vers un modèle unique basé sur Gemini, que ce soit sur les smartphones haut de gamme, les ordinateurs, les téléviseurs, les voitures ou désormais les terminaux Android Go. Selon Google, l’objectif est de proposer une expérience conversationnelle homogène, tout en tenant compte des contraintes matérielles spécifiques de chaque catégorie de produit.

Les utilisateurs d’Android Go ne seront plus contraints d’utiliser des solutions de contournement via le navigateur pour accéder aux modèles génératifs récents. En effet, jusqu’ici, certaines fonctionnalités modernes de Gemini n’étaient accessibles que par le web, au prix d’une expérience moins fluide et moins intégrée au système.

Désormais, l’assistant est directement présent au cœur du téléphone.

Nokia C22 fonctionnant sous Android Go

Gemini Go taillée pour les appareils d’entrée de gamme

Selon Google, l’optimisation porte autant sur la consommation de mémoire que sur la gestion de la puissance de calcul, afin de préserver la réactivité globale du système Android Go. Gemini Go n’apparaît pas comme une application séparée à télécharger, mais comme une nouvelle expérience incluse dans la dernière mise à jour du logiciel. Il faut passer par une mise à jour de l’application sur le Play Store avec un déploiement progressif.

Pour activer l’assistant, la méthode est identique à celle des appareils Android plus puissants : un appui long sur le bouton d’accueil ou un appui prolongé sur le bouton d’alimentation fait apparaître l’interface de Gemini.

Quelles fonctions avec Gemini Go ?

Gemini Go reprend tout d’abord les fonctions attendues d’un assistant mobile à savoir que l’utilisateur peut lancer un appel, envoyer un message, régler une alarme ou créer un événement dans son agenda à la voix ou par texte. Toutefois, selon la communication de Google, l’intérêt principal de Gemini Go réside dans sa capacité à comprendre des requêtes plus longues et plus détaillées que celles gérées par Assistant Go.

Google met en avant des exemples illustrant des questions combinant plusieurs critères, comme la recherche d’un restaurant ouvert à un créneau précis, avec un type de cuisine particulier et la présence d’une borne de recharge à proximité. Gemini Go doit être capable d’analyser l’ensemble des éléments de la demande en une seule fois, au lieu de traiter chaque contrainte séparément. D’après Google, cela rapproche l’expérience des capacités de Gemini déjà proposées sur des smartphones plus puissants, même si l’exécution repose ici sur une version allégée.

En outre, notez que l’assistant peut également prendre en compte des éléments fournis par l’utilisateur sous la forme de fichiers joints, comme des photos ou des documents, afin de fournir des réponses plus pertinentes.

En parallèle, Gemini Go peut piloter la lecture de contenus multimédias, par exemple pour lancer une playlist de musique correspondant à une ambiance précise.

