Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8 enfin officiels avec des prix en hausse

À retenir Le Galaxy Z Fold8 Ultra et le Galaxy Z Flip8 sont plus fins et plus légers que leurs prédécesseurs.

et le sont plus fins et plus légers que leurs prédécesseurs. Le prix du Fold8 Ultra commence à 2199 euros , tandis que le Flip8 débute à 1299 euros .

commence à , tandis que le débute à . Le Fold8 Ultra a une épaisseur de 4,1 mm et un poids de 215 grammes .

et un poids de . Le Flip8 pèse 180 grammes avec une épaisseur de 6,1 mm .

avec une épaisseur de . Les deux modèles offrent des améliorations de performance et de fonctionnalités photo.

Le successeur du Galaxy Z Fold7 change de nom et devient le Galaxy Z Fold8 Ultra, tout en conservant le format haut et étroit qui reprend la lignée depuis ses origines. D'après la marque, l'idée consiste à transposer les technologies du Galaxy S26 Ultra dans un châssis pliable destiné aux professionnels et aux amateurs de productivité. Sur le précédent modèle, on sentait déjà que Samsung voulait proposer ce type de bascule.

Un mobile extrêmement fin

Une fois déplié, l'appareil atteint une épaisseur record de 4,1 mm à son point le plus fin, contre 4,2 mm sur le Fold7, pour un poids de 215 grammes. Face au Fold 6 sorti deux ans plus tôt, le gain atteint 27% en épaisseur et 10% en poids, un argument que Samsung justifie par le rythme de renouvellement de ses clients, estimé à deux ou trois ans.

Rappelons que le Honor Magic V6 propose une finesse de 4 mm pour la version blanche et de 4,1 mm pour les autres coloris.

Pour parvenir à ce résultat, le fabricant a réduit les bordures, allégé la puissance des aimants afin de faciliter l'ouverture, et introduit la technologie Flex Titanium, combinant film et plaque en alliage de titane sous la dalle OLED afin de rigidifier la charnière et estomper la pliure centrale, toujours perceptible au toucher malgré tout d’après ce que nous avons pu observer sur des modèles présentés par la marque.

L'ensemble reste certifié IP48 contre la poussière et les éclaboussures. L'écran interne affiche 8 pouces, et serait l'écran le plus lumineux jamais produit par le constructeur coréen, avec un pic annoncé à 3000 cd/m², un traitement antireflet et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en LTPO.

Une configuration photo digne du Galaxy S26 Ultra

Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels et le téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique x3 (équivalent 69 mm) sont repris du Galaxy Fold7, tandis que la nouveauté vient de l'ultra grand-angle de 50 mégapixels, importé du Galaxy S26 Ultra. Aucun zoom périscopique n'a été retenu, la finesse extrême du châssis l'empêchant selon les informations disponibles.

L'ensemble du traitement d'image repose sur le moteur Provisual, avec vidéo filmable en 8K, préréglages Cine LUT et prise en charge du codec APV pour un montage sans perte de qualité.

Sous le capot, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy est accompagnée de 12 Go de RAM sur les versions 256 et 512 Go, et de 16 Go sur la version 1 To. La batterie grimpe à 5000 mAh, contre 4400 mAh sur le Fold7, grâce notamment à l'introduction du silicium-carbone, une technologie jusqu'ici boudée par Samsung mais déjà répandue chez les fabricants chinois.

La charge filaire passe à 45 W, permettant 67% de charge en 30 minutes selon le fabricant, tandis que la charge sans fil atteint 20 W en Qi2, sans aimants afin de préserver la finesse du châssis.

Le Galaxy Flip8, entre continuité et record de finesse

Le Galaxy Z Flip8 est présenté comme le smartphone à clapet le plus fin et le plus léger jamais produit par la marque, avec 180 grammes et 6,1 mm d'épaisseur au point le plus fin une fois déplié. Samsung ne cherche pas à révolutionner son clapet : le châssis passe à un aluminium « armor » renforcé, avec des bordures légèrement arrondies pour mieux tenir en main et faciliter l'ouverture, mais l'appareil reste visuellement très proche du Flip7.

Certaines rumeurs évoquent même ce modèle comme le dernier pliable compact de la gamme, les formats livre représentant désormais la majorité des ventes mondiales de pliables selon le cabinet Counterpoint Research.

À l'intérieur, le Galaxy Flip8 récupère l'Exynos 2600 apparu sur les Galaxy S26 et S26 Plus, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste réservé aux Fold8 et Fold8 Ultra. Cet Exynos serait le premier processeur mobile au monde gravé en 2 nm, censé enfin corriger des années de surchauffe et d'autonomie en retrait face aux puces Qualcomm, un point que les tests des Galaxy S26 et S26 Plus n'avaient toutefois pas confirmé.

Côté photo, le capteur principal de 50 mégapixels est repris à l'identique du Flip7, épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur selfie de 10 mégapixels, avec la fonction Flexcam permettant de se prendre en photo grâce au module principal en utilisant l'écran externe comme viseur.

L'écran de couverture gagne en personnalisation, avec une interface d'accueil dédié et de nouveaux réglages, et Samsung promet plus tard dans l'année des automatisations dopées à l'intelligence artificielle, comme le filtrage des notifications ou des actions suggérées selon le contexte, sans même déplier l'appareil.

Pour le reste, la fiche technique reste conventionnelle : dalle interne 120 Hz en LTPO, écran externe plafonné à 60 Hz, certification IP48, Wi-Fi 7, mais seulement du Bluetooth 5.4, la version 6.0 étant réservée aux Fold8.

La batterie reste figée à 4300 mAh, avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W, une copie conforme du Flip7.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Z Fold8 Ultra sera proposé à 2199 euros pour la version 256 Go, 2399 euros pour la 512 Go et 2799 euros pour la 1 To, soit une hausse de 100 à 280 euros selon la configuration par rapport au Fold7.

Le Galaxy Z Flip8 démarre à 1299 euros pour la version 256 Go, soit 100 euros de plus que le Flip7 lancé à 1199 euros, et grimpe à 1499 euros pour la version 512 Go, en hausse de 180 euros.

Cette augmentation touche l'ensemble de la gamme pliable 2026 de Samsung, une conséquence de la flambée des prix de la mémoire vive et du stockage, aspirés par les centres de données liés à l'intelligence artificielle, un phénomène qui touche également d'autres fabricants comme Apple.

Pour le Galaxy Fold8 Ultra, Samsung propose ses offres de lancement habituelles, avec six mois de Google AI Pro offerts, un bonus de reprise variable selon les revendeurs, et une « Mystery Box » en quantité limitée pour les tout premiers acheteurs, avec des cadeaux pouvant atteindre 568 euros.

Enfin, le Galaxy Flip8 est proposé en quatre coloris, rose, graphite, blanc, et un vert d'eau réservé à Samsung.com, avec des précommandes ouvertes le 22 juillet 2026 et une sortie fixée au 7 août, accompagnées également de six mois de Google AI Pro offerts et d'un bonus de reprise selon les revendeurs.

