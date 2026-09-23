Boulanger propose les Pixel 11 en 20 fois sans frais, et ils sont partis pour durer 7 longues années !

Pour les Pixel 11 Series, les nouveaux smartphones de Google, le financement s'étale donc sur moins de deux ans, mais le suivi logiciel est prévu jusqu'en 2033. Une fois la dernière mensualité réglée, un Pixel 11 acheté aujourd'hui aura encore plus de cinq ans de mises à jour devant lui et, pour des smartphones vendus entre 999 et 1 399 €, c'est un argument de poids.

20 mois pour le payer, 7 ans pour le garder

C'est ce qui donne un peu plus de sens à cette offre qu'un simple paiement fractionné. Google garantit aux Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité, et les « Pixel Drops » peuvent en plus apporter de nouvelles fonctions au fil du temps.

L'horloge s'est mise en route en août 2026, donc très récemment, et le suivi doit se poursuivre jusqu'en 2033.

Avec un financement étalé sur vingt mois, cette longévité prend tout son intérêt, car la fin du suivi logiciel interviendra bien après que vous aurez fini de payer le smartphone. Ce suivi prolongé peut aussi devenir un argument au moment de la revente, notamment si vous changez de smartphone via un système de reprise.

Pourquoi le 20 fois sans frais est particulièrement intéressant sur les Pixel 11

Google n'est pas le seul constructeur à miser sur un suivi logiciel très long, puisque Samsung promet lui aussi sept ans de mises à jour système et de sécurité sur ses Galaxy S26 Series.

D'ailleurs, le Galaxy S26 est lui aussi affiché à 999 €, mais son paiement en 20 fois chez Boulanger ne bénéficie pas actuellement du TAEG à 0 % proposé sur les Pixel 11. À prix comptant identique, le Pixel 11 profite donc de conditions de financement plus intéressantes.

C'est là que les Pixel 11 trouvent leur place : un suivi logiciel de sept ans, un financement à 0 % et un prix de départ de 999 €.

Pixel 11, Pro ou Pro XL : les trois modèles passent au 20 fois sans frais

Boulanger applique actuellement un TAEG de 0 % aux trois principaux Pixel 11 dans leur version 256 Go. Il n'y a pas de baisse de prix en soi, mais l'étalement sur vingt mois n'ajoute aucun frais, et c'est bien là que se situe l'intérêt de l'offre : faciliter le paiement sans contrepartie.

Google Pixel 11 256 Go : 999 €, soit 49,95 €/mois pendant 20 mois ;

Pixel 11 Pro 256 Go : 1 199 €, soit 59,95 €/mois pendant 20 mois ;

Pixel 11 Pro XL 256 Go : 1 399 €, soit 69,95 €/mois pendant 20 mois.

Et l'offre peut devenir encore plus intéressante si vous avez un ancien smartphone à faire reprendre, car Boulanger ajoute jusqu'au 29 septembre 2026 un bonus de 100 € pour le Pixel 11, de 200 € pour le Pixel 11 Pro et de 250 € pour le Pixel 11 Pro XL.