Jusqu'à 90 € de remise sur les Galaxy A, et 50 € remboursés sur le nouveau Galaxy A18

Les French Days sont terminés, mais les promotions continuent chez Samsung. Cette fois, le constructeur mène deux opérations en parallèle : une remise immédiate sur les Galaxy A27, Galaxy A37 et Galaxy A57, et une offre de remboursement réservée au tout nouveau Galaxy A18.

Jusqu'à 90 € de remise immédiate avec le code ASERIES

Jusqu'au 27 septembre, il suffit d'utiliser le code ASERIES pour obtenir entre 50 et 90 € de réduction. Le montant varie selon le modèle, mais aussi selon la capacité de stockage choisie.

Galaxy A27 128 Go : 50 € de remise.

: 50 € de remise. Galaxy A37 128 Go : 50 € de remise.

: 50 € de remise. Galaxy A37 256 Go : 90 € de remise.

: 90 € de remise. Galaxy A57 128 Go : 50 € de remise.

: 50 € de remise. Galaxy A57 256 Go : 80 € de remise.

Sur les versions 128 Go, la remise est la même : Samsung retire 50 € sur les trois modèles. En revanche, les versions 256 Go sont davantage favorisées, puisque le Galaxy A57 obtient 80 € de réduction, tandis que le Galaxy A37 monte jusqu'à 90 €. Son prix tombe ainsi à 459 €.

Le nouveau Galaxy A18 profite, lui, de 50 € remboursés

Le Galaxy A18 n'entre pas dans l'opération ASERIES, mais Samsung lui réserve sa propre offre. Affiché à 279 € avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM, il peut revenir à 229 € après remboursement grâce à une ODR de 50 € valable jusqu'au 18 octobre 2026.

Ici, la réduction n'est toutefois pas immédiate : le Galaxy A18 est d'abord payé au prix normal, puis il faut déposer la demande de remboursement auprès de Samsung au plus tard le 1er novembre 2026.

Le smartphone dispose d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ à 90 Hz, d'une batterie de 5 000 mAh et d'un capteur photo principal de 50 Mpx. Mais son argument le plus solide se trouve surtout du côté du logiciel, car Samsung annonce jusqu'à six générations de mises à jour du système et jusqu'à six années de mises à jour de sécurité.

Deux promos, mais pas la même mécanique

Avec ASERIES, la remise est appliquée directement et peut atteindre 90 € jusqu'au 27 septembre. Le Galaxy A18 demande une démarche supplémentaire, mais son offre court plus longtemps, jusqu'au 18 octobre, et peut ramener son coût à 229 €.

Si vous hésitez entre ces différents modèles, notre sélection des smartphones Samsung permet de comparer leurs caractéristiques et leurs prix.