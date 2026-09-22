Redmi Note 17, Pro ou Pro Max : lequel de ces trois Xiaomi est fait pour vous ?

Sur le plan du design, les trois modèles partagent l'ADN de la gamme mais se distinguent au détail. Le Redmi Note 17 est le plus imposant en hauteur avec ses 169,7 mm, pour 224 g sur la balance, et se décline en Noir, Bleu et Violet. Sa grande dalle explique en partie ce gabarit généreux.

Le Redmi Note 17 Pro resserre le format à 163,5 mm de haut pour 223 g, en Noir, Violet ou Bleu, tandis que le Redmi Note 17 Pro Max adopte des dimensions quasi identiques (163,4 mm, 225 g) et se pare de Noir, Vert ou Blanc. Côté résistance, le Redmi Note 17 se limite à une certification IP65 contre l'eau projetée, alors que les Redmi Note 17 Pro et Pro Max montent à l'IP68 pour supporter une immersion temporaire.

Lequel est le plus puissant et quel écran choisir ?

Pour la puissance, les deux versions Pro prennent l'avantage. Le Redmi Note 17 Pro s'appuie sur un Snapdragon 6s Gen 4 gravé en 4 nm et jusqu'à 8 Go de RAM, quand le Redmi Note 17 Pro Max embarque un Snapdragon 6 Gen 5 avec 8 Go de RAM. Tous deux culminent autour de 678 000 points sur AnTuTu, un niveau qui absorbe sans peine le multitâche et les jeux courants. Le Redmi Note 17 ferme la marche avec son Snapdragon 6s 4G Gen 2 et environ 570 000 points, suffisant pour la navigation, les messageries et la vidéo, mais moins à l'aise sur les applications lourdes.

Côté écran, les trois profitent d'une dalle AMOLED à 120 Hz pour un défilement fluide. Le Redmi Note 17 Pro domine sur la lisibilité grâce à son panneau 1,5K de 6,83 pouces annoncé à 3 500 nits de pic, de quoi rester lisible en plein soleil. Le Redmi Note 17 Pro Max reprend cette dalle AMOLED 1,5K de 6,83 pouces, dans la même définition de 1 280 x 2 772 pixels. Le Redmi Note 17 mise lui sur la plus grande diagonale du trio, 6,99 pouces, un format confortable pour lire et regarder des vidéos, mais avec une définition Full HD+ plus modeste.

Quel mobile pour la photo et la vidéo ?

En photo, le capteur principal de 50 Mpx est commun aux trois, mais son encadrement change tout. Le Redmi Note 17 Pro Max passe devant avec une très grande ouverture à f/1,5 et une stabilisation optique, un duo qui préserve la netteté en basse lumière, complété par un capteur secondaire de 8 Mpx et un module avant de 32 Mpx pour des selfies détaillés. Le Redmi Note 17 Pro suit de près, avec la même stabilisation optique mais une ouverture à f/1,8 et un capteur avant de 16 Mpx. Le Redmi Note 17 ferme la marche, privé de stabilisation optique et accompagné d'un simple capteur secondaire de 5 Mpx.

La vidéo creuse l'écart. Le Redmi Note 17 Pro Max filme jusqu'en 4K, ce qui laisse de la marge pour recadrer une scène ou diffuser sur grand écran. Les Redmi Note 17 et Redmi Note 17 Pro plafonnent eux en 1080p, un format qui reste correct pour les réseaux sociaux mais montre ses limites dès qu'on cherche du détail. Pour qui filme régulièrement, le Pro Max est donc le mieux armé pour un usage vidéo exigeant.

Quelle autonomie et quelle recharge ?

L'autonomie est le point fort commun de la gamme, avec une hiérarchie nette. Le Redmi Note 17 Pro Max est le plus endurant grâce à sa batterie silicium-carbone de 9 210 mAh, mesurée à 79 h 16 d'autonomie par nos protocoles. Le Redmi Note 17 Pro suit avec 8 340 mAh et 72 h 01, tandis que le Redmi Note 17 s'appuie sur 7 700 mAh pour 68 h 58. Même le modèle d'entrée tient donc largement deux jours d'usage courant, ce qui reste rare à ce prix.

La recharge accompagne cette montée en gamme. Le Redmi Note 17 Pro Max récupère le plus vite avec sa charge filaire HyperCharge de 100 W, devant les 67 W du Redmi Note 17 Pro et les 45 W du Redmi Note 17, aucun des trois ne proposant la charge sans fil. Côté budget, comptez environ 300 € pour le Redmi Note 17, autour de 400 € pour le Redmi Note 17 Pro et près de 550 € pour le Redmi Note 17 Pro Max. En conclusion, le Redmi Note 17 est le plus abordable pour un usage courant assorti d'une grande autonomie, le Redmi Note 17 Pro le plus équilibré entre écran lumineux et photo stabilisée, et le Redmi Note 17 Pro Max le plus complet pour la vidéo 4K et la recharge rapide.