iPhone 18 Pro : plusieurs utilisateurs signalent des dysfonctionnements de Face ID

Livrés aux premiers clients depuis vendredi dernier, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max ne semblent pas échapper pas aux habituels couacs de lancement. Selon des témoignages recueillis par 9to5Mac, l'appareil peut se figer complètement puis redémarrer après un échec d'authentification via Face ID au sein d'une application.

Le phénomène ne semble pas se déclencher directement depuis l'écran de verrouillage, mais plutôt lorsqu'un utilisateur tente de déverrouiller une application protégée par reconnaissance faciale, comme le gestionnaire de mots de passe intégré ou les onglets de navigation privée de Safari.

Un bug reproductible

Le site 9to5Mac indique être parvenu à reproduire lui-même l'anomalie sur un exemplaire européen de l'iPhone 18 Pro. La méthode de test décrite est simple : masquer volontairement son visage lors d'une demande de vérification par Face ID, puis appuyer sur le bouton permettant de retenter l'authentification. Sur les appareils concernés, l'écran devient alors totalement insensible au toucher pendant plusieurs secondes, avant que le smartphone ne redémarre de lui-même et affiche à nouveau l'écran de verrouillage.

L'ampleur du problème reste difficile à établir avec précision. D'après les témoignages recueillis sur les forums et les réseaux sociaux, le bug ne touche pas systématiquement tous les exemplaires, et certains possesseurs alternent entre sessions sans incident et blocages répétés.

Sur un fil de discussion Reddit consacré au sujet, une large majorité des utilisateurs ayant répondu affirment avoir rencontré une situation comparable, ce qui laisse penser à une portée dépassant quelques cas isolés, sans pour autant concerner l'ensemble du parc d'appareils commercialisés.

D'autres dysfonctionnements, différents de celui-ci, ont également été signalés par des membres des forums de MacRumors. Ainsi, certains utilisateurs reçoivent un message indiquant que « Face ID n'est pas disponible » lors de la première configuration de la fonction. D'autres constatent que le réglage « Exiger l'attention pour Face ID », censé vérifier que les yeux de l'utilisateur sont ouverts et dirigés vers l'appareil, n'est pas toujours respecté par le système.

Une nouvelle architecture de caméra en cause ?

Ces remontées interviennent alors qu'Apple a profondément modifié l'implantation de Face ID sur cette génération. La marque a effectivement réduit la largeur de la Dynamic Island d'environ 35 % en déplaçant la caméra infrarouge, jusqu'ici logée au centre de cette zone, vers le coin supérieur gauche de l'écran. Ce capteur fonctionne désormais directement sous les pixels de la dalle OLED, une prouesse rendue possible par une zone où la densité de pixels est volontairement réduite de moitié, ces derniers étant en contrepartie deux fois plus puissants pour compenser cette perte de résolution locale.

Cette organisation particulière a été confirmée. Mais ce n’est pas tout. En effet, cette nouvelle disposition a par ailleurs déjà provoqué un autre type de souci, révélé quelques jours avant les signalements de blocages. Certains films de protection d'écran, notamment ceux à traitement mat ou les filtres de confidentialité, empêchent le bon fonctionnement de la caméra infrarouge à travers l'écran, désactivant purement et simplement la reconnaissance faciale.

Même des protections qui ont été repensées avec une découpe adaptée à la Dynamic Island plus étroite pourraient poser un problème. Il est donc recommandé, avant tout achat d'un accessoire de ce type, de vérifier que sa compatibilité avec cette architecture a bien été certifiée par le fabricant ou confirmée par d'autres utilisateurs.

Il n'est pour l'instant pas établi si les redémarrages intempestifs découlent directement de cette réorganisation matérielle ou s'ils relèvent d'un bug purement logiciel présent dans la version d'iOS 27 livrée avec les nouveaux appareils. Un cas rapporté sur Reddit fait état d'un contact avec le support d'Apple, qui aurait orienté l'utilisateur vers un remplacement de son appareil pour cause de défaut matériel.

Apple n'a pour le moment formulé aucune communication officielle sur ces différents signalements.

