Le Huawei Pura 80 Ultra occupe la première place du classement DXOMARK des smartphones proposant les meilleures performances photo avec un score de 175 points. Pourtant, malgré cette domination technique, l'appareil reste une rareté du paysage français.

Ancien pilier du marché hexagonal, il faut dire que Huawei a vu sa progression stoppée net par un embargo américain en 2019, privant ses appareils des services Google.

Si l'utilisateur doit maintenant composer avec HarmonyOS au lieu d'Android, les performances pures de l'appareil forcent l'admiration des spécialistes, et en particulier de l'image.

Une domination photographique qui dure depuis novembre

Pour se maintenir à cette première place, le Huawei Pura 80 Ultra s'est donné les moyens de proposer des capacités qui n'ont toujours pas été égalées par les sorties plus récentes.

L'expertise DXOMARK met en avant une restitution des couleurs d'une grande vivacité et une gestion de l'exposition d'un naturel saisissant, peu importe les conditions d'éclairage.

Portraits d'exception : Le rendu des tons de peau est décrit comme flatteur, avec un flou d'arrière-plan progressif et réaliste.

Le rendu des tons de peau est décrit comme flatteur, avec un flou d'arrière-plan progressif et réaliste. Polyvalence du zoom : Les clichés conservent une netteté et une précision remarquables, même lors de l'utilisation des grossissements optiques poussés.

Les clichés conservent une netteté et une précision remarquables, même lors de l'utilisation des grossissements optiques poussés. Vidéo stable et détaillée : Une fluidité exemplaire qui permet de capturer des séquences claires, même en plein mouvement.

Composant Détails techniques Écran 6,8" OLED 120Hz (1276 x 2848 px) Processeur Kirin 9020 (Gravure Huawei) Mémoire vive / Stockage 16 Go RAM / 512 Go Capteur principal 12,5 MP (f/1.6) à ouverture variable

L'excellence matérielle face au défi logiciel

Avec un prix frôlant les 1500 €, ce modèle très haut de gamme ne se limite heureusement pas à ses optiques. Il embarque une configuration robuste avec 16 Go de mémoire vive et un écran OLED de très haute qualité.

Bien qu'adapté pour le marché français, c'est l'absence du Play Store et des applications natives Google qui constitue le principal obstacle pour le grand public, habitué à l'écosystème Android traditionnel, expliquant le recul de la marque en France.

L'avis de la rédaction : Le Pura 80 Ultra est une démonstration de force qui conserve son avance mois après mois. Il s'adresse aux passionnés de photographie prêts à adapter leurs habitudes logicielles pour obtenir la meilleure qualité d'image disponible en 2026.

Bien que sa distribution ne soit pas aussi vaste que celle des géants du secteur, il est possible de trouver cet appareil sur certaines plateformes comme Amazon.