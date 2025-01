C'est le smartphone à petit prix le plus vendu au monde, et vous pouvez le trouver à l'un de ses meilleurs prix sur Amazon avant les soldes

Les soldes arrivent mercredi. Nous sommes ainsi nombreux à les attendre pour dénicher à petit prix les appareils qui nous font de l'œil le reste de l’année. Parmi eux, les smartphones.

Chers mais presque impossible de s’en passer, ces outils sont devenus des composants indissociables de nos quotidiens, c'est pour cela qu’ en choisir un parmi tant d’autres devient parfois un véritable parcours du combattant.

Choix innombrables et prix très (voire trop) chers, il n’y a pas d'autres choix que de se remonter les manches pour trouver le bon.

Cependant, si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes déjà dans cette phase de recherche et que nous sommes là pour vous accompagner. Voilà pourquoi nous vous présentons aujourd’hui le Galaxy A15 de Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Ce smartphone de milieu de gamme, à cheval avec l’entrée de gamme, est particulièrement adapté à des profils qui recherchent un smartphone simple et allant à l’essentiel pour une utilisation au quotidien, mais avec un certain confort visuel pour les médias de loisirs comme le streaming vidéo ou le gaming.

C’est principalement grâce à son écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé. Qui plus est, il propose une belle autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh et une gestion astucieuse de l’énergie, un bel atout, puisque cela le rend pratique à transporter avec vous.

D'après les statistiques de Counterpoint Research, l'appareil est le Samsung le plus vendu au monde au troisième trimestre 2024, ce qui était déjà le cas au deuxième trimestre.

Il succède ainsi au Galaxy A14 qui était également l'appareil le plus vendu de Samsung en 2023. Des chiffres impressionants qui font de lui le smartphones à petit prix le plus vendus au monde, étant devancé uniquement de haut de gamme Apple.

Quelle offre pour le Galaxy A15 de Samsung en ce moment ?

Le Samsung Galaxy A15 est disponible en ce moment pour 169 € sur Amazon, et il s'agit en plus d’un « Choix d'Amazon » ce qui veut dire qu’il est mis en avant directement par la plateforme. En plus de cela, vous pouvez payer en 4 fois, ce qui facilite encore plus l'achat de ce produit. La livraison est rapide et vous obtenez une garantie légale et un retour possible.