C’est le smartphone numéro 1 de Samsung sur le marché, et vous pouvez le trouver chez son constructeur avec cadeau, remise, facilité de paiement et remboursement à la clef !

En ce moment, le Galaxy S24 Ultra devient une affaire absolument immanquable. Pour son achat, Samsung propose de vous offrir des Galaxy Buds3, d'excellents écouteurs d’une valeur de 179 €. Mais c’est loin d’être tout puisque vous êtes également remboursé de 150 € après achat, tout en sachant que pendant la Samsung Week, la version du Galaxy S24 Ultra avec 512 Go de stockage est au même prix que la plus petite version !

Cela représente plusieurs centaines d’euros de réduction. En plus de cela, vous pouvez payer jusqu’en 24 fois… Et, gardons le meilleur pour la fin, en passant par l'application de Samsung, vous obtenez 10 % de réduction sur le tout !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est le plus puissant des haut de gamme de Samsung. Équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, la plus puissante du marché, il est couplé à 12 Go de RAM, ce qui en fait un vrai mastodonte.

Avec une très grosse batterie, mais aussi l’un des plus beaux écrans de cette taille (presque la taille d’une Nintendo Switch), il est tout simplement considéré comme l’un des meilleurs smartphones sur le marché, pour sa fiche technique, mais aussi parce qu'il associe des caractéristiques absolument impressionnantes à l’écosystème très perfectionné de Samsung avec ses nombreuses applications et fonctionnalités.

En plus de cela, il est boosté à l'IA grâce à Galaxy IA et vous donne accès à 7 ans de mise à jour !

Retrouvez le test du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Le Samsung Week s’annonce énorme !

Samsung propose des offres de cette trempe sur de nombreux produits, le Galaxy S24 Ultra, mais aussi ses derniers Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 pliants que nous avons beaucoup appréciés à la rédaction ! L’occasion de passer le pas.

Rappelons donc que le Galaxy S24 Ultra est proposé avec des Galaxy Buds 3 offert, 150 € remboursés, une réduction de 10 % via l’application de Samsung, que la version 512 Go est au prix de la 256 Go, et que vous pouvez payer jusqu’en 24 fois !