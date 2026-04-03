C'est notre petit préféré : le smartphone petit prix avec une grosse autonomie, et une fiche technique complète !

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Le Samsung Galaxy A17 passe sous les 140 € chez Rakuten. À ce prix, difficile de passer à côté si vous cherchez un smartphone 4G fiable, simple à vivre, avec un grand écran.

Rémi Deschamps - publié le 03/04/2026 à 12h15
Le Samsung Galaxy A17 4G

Les bonnes affaires sur les smartphones d'entrée de gamme ne sont pas toutes égales. Celle-ci mérite qu'on s'y attarde. 

 

Le Samsung Galaxy A17 est actuellement proposé à 139,98 € chez Rakuten via le vendeur pro ROSSI_TECH, soit une réduction de 30 % par rapport au prix conseillé de 199,99 €. 

Le produit est neuf, scellé, débloqué tout opérateur, avec deux ans de garantie officielle Samsung.

Pour moins de 140 €, vous obtenez un téléphone 4G Android, un grand écran de 6,7 pouces, 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Sur le papier, c'est un rapport espace/prix que beaucoup de concurrents à ce tarif peinent à égaler.

Ce que propose le Galaxy A17 concrètement

Le Galaxy A17 s'inscrit dans la continuité de ce que Samsung sait faire sur ce segment, c'est-à-dire un appareil pensé pour durer, sans chercher à en faire trop. 

L'écran de 6,7 pouces est généreux pour regarder des vidéos, naviguer ou envoyer des messages sans plisser les yeux. La 4G couvre l'essentiel des usages du quotidien pour la très grande majorité des utilisateurs en France.

 

Les 128 Go de stockage sont aujourd'hui le minimum confortable, mais si vous n'avez pas un usage énorme de votre appareil, c'est largement suffisant pour vos photos, applications, voire la musique si vous la stocké sur votre ROM, car vous n'aurez pas à jongler en permanence. 

La RAM de 4 Go est suffisante pour une utilisation standard, appels, réseaux sociaux, navigation, messagerie. Ce n'est pas un téléphone taillé pour le jeu vidéo, mais pour l'usage quotidien de la majorité, il fera le travail sans broncher !

CaractéristiqueSamsung Galaxy A17
Écran6,7 pouces
Réseau4G
Stockage128 Go
RAM4 Go
SystèmeAndroid
Garantie2 ans officielle Samsung
Prix promo139,98 € (au lieu de 199,99 €)

Pourquoi cette offre Rakuten vaut le coup d'œil

Le vendeur ROSSI_TECH affiche une note de 4,8/5 sur plus de 1 000 ventes, un gage de sérieux. Le modèle est une version européeene, neuve et scellée qui bénéficie de 2 ans de garantie. 

 À noter que l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte, un détail à prévoir si vous n'en avez pas de Type-C sous la main.

Autre point à avoir en tête : Samsung Pay n'est pas disponible en France sur ce modèle, car même s'il est européen, il s'agit d'un modèle d'import, mais Google Pay fonctionne parfaitement. Pour les usages courants du paiement sans contact, aucun problème.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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