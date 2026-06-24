Ce code promo fait passer le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus sous les 300 € !

Le lancement des soldes d'été chez Rakuten s'accompagne de deux codes promos, dont un particulièrement attractif qui propose 30 € de réduction dès 299 € d'achat. Une réduction particulièrement adéquate avec le Redmi Note 15 Pro Plus qui passe sous les 300 €.

L'offre flash de Rakuten pour le début des soldes

Pour bénéficier de cette réduction de 30 €, il suffit de renseigner le code dédié lors de l'étape de validation du panier. Attention toutefois, ce code ne dure que 24 heures chrono avant de disparaître.

Voici le code que vous pouvez copier/coller directement ici :

Présentation du Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus et ses points forts

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus possède des arguments très solides. Cet appareil se distingue principalement par sa batterie de 6 500 mAh and un système de charge ultra-rapide, capable de remplir intégralement la batterie en un quart d'heure à peine.

Autre gros point fort, son grand écran AMOLED bénéficie d'un taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz. Et côté photo, c'est un bon smartphone, pour ce prix, il fait vraiment le job grâce à un capteur principal de 200 Mpx. certes, ça ne fait pas tout, mais c'est tout de même un très bon atout à ce prix.

Cette réduction flash est l'une des meilleures solutions pour se procurer un smartphone sans dépasser le seuil des 300 €.

Pour mettre cette offre en perspective avec le reste de la gamme, vous pouvez également consulter le répertoire complet des smartphones Xiaomi afin de valider vos critères d'achat avant l'expiration du compte à rebours.