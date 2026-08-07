Votre bureau dans la poche : 3 smartphones premium taillés pour les journées chargées

Sur le plan du design, les trois modèles incarnent trois visions du premium. Le Samsung Galaxy Z Fold8 joue une carte unique, celle du format pliant : fermé il se glisse dans une poche, ouvert il déploie une surface interne de 7,6 pouces proche d'une petite tablette, le tout dans un châssis de 5,6 mm d'épaisseur une fois déplié pour 201 g. Il se décline en Noir, Blanc, Violet et Vert.

L'iPhone 17 Pro adopte un format monobloc plus classique, 150 mm de haut pour 204 g, proposé en Argent, Orange cosmique et Bleu intense. Le Pixel 10 Pro reprend la barre photo horizontale de Google, avec 152,8 mm pour 207 g et des coloris Noir, Beige, Gris et Vert. Côté résistance, l'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro sont certifiés IP68, tandis que le Galaxy Z Fold8, contraint par sa charnière, se limite à une certification IP48 qui le protège surtout contre l'immersion, moins contre la poussière fine.

Lequel est le plus puissant et le plus confortable pour travailler ?

Pour la puissance brute, le Galaxy Z Fold8 prend l'avantage avec son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulé par 12 Go de RAM, un ensemble qui absorbe le multitâche lourd et l'affichage de plusieurs applications côte à côte sans ralentir. L'iPhone 17 Pro suit avec sa puce A19 Pro et 12 Go de RAM, dont le nouveau système de gestion thermique limite la baisse de régime lors des longues visioconférences. Le Pixel 10 Pro mise moins sur la force brute avec son Tensor G5, mais ses 16 Go de RAM et son moteur d'IA embarqué fluidifient la transcription, la traduction et le tri des e-mails au quotidien.

Pour l'écran, le Galaxy Z Fold8 domine sur le travail documentaire grâce à sa dalle interne de 7,6 pouces qui affiche deux applications en simultané, un vrai confort pour annoter un tableur sans plisser les yeux. L'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro partagent un format plus nomade de 6,3 pouces en 120 Hz ; le Pixel monte jusqu'à 3300 nits pour rester lisible en plein soleil sur une terrasse, quand l'iPhone privilégie la précision colorimétrique de sa dalle OLED. Le Fold8 offre le meilleur confort de lecture, le Pixel la meilleure lisibilité en extérieur, et l'iPhone le meilleur équilibre dans un format tenable d'une seule main.

Quelle connectivité et quels outils pour le travail au quotidien ?

Sur la connectivité, les trois modèles gèrent l'eSIM, le NFC et le Bluetooth 6.0. L'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro passent devant avec le Wi-Fi 7, utile pour transférer de gros fichiers sur un réseau d'entreprise, quand le Galaxy Z Fold8 s'en tient au Wi-Fi 6. En revanche le Fold8 se distingue par son mode multifenêtre et le Samsung DeX, qui transforme le téléphone en poste de bureau sur un écran externe, là où le Pixel 10 Pro capitalise sur l'intégration poussée des services Google et l'iPhone sur la continuité avec le Mac et l'iPad.

Côté photo, un point qui compte pour numériser un document ou soigner une visio, le Pixel 10 Pro prend la tête avec son téléobjectif à zoom optique 5x et son traitement logiciel réputé pour la netteté. Le Galaxy Z Fold8 suit avec son capteur principal de 50 Mpx et l'atout de cadrer à deux mains sur son grand écran déplié. L'iPhone 17 Pro complète le trio avec son triple module de 48 Mpx et sa caméra avant de 18 Mpx qui soigne le rendu du visage en visioconférence.

Qu'en est-il de l'autonomie et de la recharge ?

L'autonomie oppose trois approches. Le Pixel 10 Pro s'appuie sur sa batterie de 4870 mAh et une gestion énergétique pilotée par le Tensor G5 pour tenir une journée dense sans anxiété de la prise. Le Galaxy Z Fold8 embarque 4800 mAh, un bel effort compte tenu de son grand écran, mais l'affichage 7,6 pouces reste gourmand en usage intensif. L'iPhone 17 Pro ferme la marche sur la capacité avec 4252 mAh, en partie compensée par l'optimisation d'iOS. Pour la recharge, le Galaxy Z Fold8 accepte 45 W en filaire, le Pixel 10 Pro se limite à 30 W mais ajoute la recharge sans fil Qi que l'iPhone 17 Pro propose également, contrairement au Fold8. En conclusion, le Galaxy Z Fold8 est le plus polyvalent pour qui veut un vrai écran de travail, le Pixel 10 Pro le plus intelligent pour l'IA et l'autonomie, et l'iPhone 17 Pro le plus homogène pour rester dans l'écosystème Apple.