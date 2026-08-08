Le Galaxy S26 FE se dévoile en couleurs avant son lancement

Le compte Telegram « The Cipher Project » a publié trois clichés montrant le Galaxy S26 FE dans des teintes noire, vert clair et violet foncé. Selon ces images, dont certaines proviendraient directement de Samsung, le futur appareil adopte un nouveau module photo, à l'image du reste de la gamme Galaxy S26. Ce module marque une légère rupture avec les générations précédentes, tout en conservant l'identité visuelle propre à la marque coréenne.

Ce n’est pas la première fois que l’on aperçoit le terminal. Dès juin 2026, des rendus de coques avaient laissé entrevoir des teintes violette, noire et grise, bien que ces premières images provenaient de fabricants d'accessoires tiers et non de la marque elle-même. En juin, un listing de la Wireless Power Consortium avait ensuite permis d'apercevoir l'appareil sous une couleur noire ou grise, confirmant au passage son numéro de modèle, le SM-S741. Ce même listing avait révélé un module caméra légèrement décalé, décrit comme atypique par plusieurs médias spécialisés.

Des caractéristiques techniques encore à confirmer

D'après les rumeurs relayées par plusieurs sources, le Galaxy S26 FE embarquerait une puce Exynos 2500, associée à 8 Go de RAM. Ce processeur, déjà présent sur le Galaxy Z Flip7, avait été repéré sur la base Geekbench dès avril 2026, accompagné d'une version préliminaire d'Android 17. Côté photo, le fabricant sud-coréen ne devrait pas bouleverser la formule, puisque le module resterait globalement similaire à celui du Galaxy S25 FE, son prédécesseur direct.

Ces caractéristiques sont dans la droite lignée de la stratégie habituelle de la gamme « Fan Edition » qui reprend les grandes lignes des modèles haut de gamme tout en révisant certains composants pour contenir les coûts. Comparé à un Galaxy S26 classique, le S26 FE devrait ainsi se positionner comme une version allégée, sans reprendre l'intégralité des innovations réservées aux modèles Ultra ou standard de la série.

Le smartphone est attendu d’ici les prochains mois.

