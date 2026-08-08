Sorti début 2024, le Xiaomi 14 visait frontalement le très haut de gamme, avec une fiche technique qui n'a pas pris une ride. Le voir aujourd'hui sous les 370 € en neuf, c'est l'occasion de s'offrir un ancien haut de gamme sans en payer le prix d'origine.

L'offre du moment chez Rakuten

Chez Rakuten, marchand que nous référençons, le Xiaomi 14 s'affiche à 365,68 € en version neuve. C'est aujourd'hui la meilleure offre neuve suivie sur sa fiche lesmobiles. À ce niveau de prix, on parle d'un smartphone qui jouait dans la cour des références lors de sa sortie, désormais accessible à un public bien plus large.

Ce qu'il a dans le ventre

Sur le papier comme en main, le Xiaomi 14 coche beaucoup de cases du haut de gamme.

Photo signée Leica : un capteur principal de 50 mégapixels et un rendu travaillé avec l'opticien allemand, l'un des arguments forts du modèle.

un capteur principal de 50 mégapixels et un rendu travaillé avec l'opticien allemand, l'un des arguments forts du modèle. Puissance de haut de gamme : la puce Snapdragon 8 Gen 3 épaulée par 12 Go de mémoire, de quoi tout encaisser, du jeu 3D au multitâche exigeant.

la puce Snapdragon 8 Gen 3 épaulée par 12 Go de mémoire, de quoi tout encaisser, du jeu 3D au multitâche exigeant. Écran AMOLED 120 Hz : une dalle de 6,36 pouces fluide et lumineuse, dans un format compact devenu rare sur le très haut de gamme.

une dalle de 6,36 pouces fluide et lumineuse, dans un format compact devenu rare sur le très haut de gamme. Charge très rapide : 90 W pour remplir la batterie de 4 610 mAh en un temps record.

Notre avis

À notre avis, c'est un bon plan à considérer si vous cherchez un smartphone premium sans viser le modèle le plus récent. Deux nuances à garder en tête, par honnêteté : l'étanchéité se limite à la certification IP64, un cran sous les IP68 des tout meilleurs, et il s'agit d'un modèle de 2024, dont le cycle de mises à jour est déjà entamé. Rien de rédhibitoire pour qui veut de la photo soignée et de la puissance au bon prix. Vous pouvez comparer avec le reste de la gamme dans notre sélection de smartphones Xiaomi avant de vous décider.

Un dernier réflexe : les stocks et les tarifs de ce genre d'offre bougent vite, alors vérifiez bien le prix affiché au moment de valider votre commande.