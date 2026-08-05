Rentrée 2026 : 3 smartphones pour étudiant, endurants et suivis longtemps

Sur le plan du design, les trois misent sur la sobriété et la solidité. Le Pixel 9a reprend les lignes des Pixel avec un dos épuré (152,8 mm pour 198 g), en Noir, Blanc, Iris et Pivoine, dans un format qui reste maniable en amphi comme dans les transports.

Le Galaxy A57 adopte une finition Modern Glazed Ceramic fine de 6,9 mm pour 179 g, en quatre coloris de la gamme Awesome. Le Redmi Note 15 est le plus grand avec sa dalle de 6,77 pouces pour 178 g, proposé en Noir, Bleu et Violet. Les trois profitent d'une certification IP68, encore rare à ce prix, qui protège des averses et de la poussière au quotidien.

Lequel tient le plus longtemps et comment se recharge-t-il ?

Pour l'endurance, le Redmi Note 15 prend la tête avec sa batterie de 5520 mAh, qui vise près de 61 heures d'usage et tient sans peine deux jours de cours entre deux charges. Le Pixel 9a (5100 mAh) et le Galaxy A57 (5000 mAh) suivent de près, autour de 52 heures, soit une bonne journée bien remplie avec de la marge pour la soirée.

Sur la recharge, le Galaxy A57 et le Redmi Note 15 passent devant avec une charge filaire de 45 W, qui redonne une part importante de batterie le temps d'une pause déjeuner. Le Pixel 9a se limite à 24 W en filaire, plus lent, mais compense avec la recharge sans fil. Le Redmi Note 15 propose lui aussi la recharge sans fil, un atout inhabituel dans cette gamme de prix, quand le Galaxy A57 s'en passe.

Quel logiciel et quelle durée de suivi des mises à jour ?

Le Pixel 9a offre l'expérience Android la plus épurée, sans surcouche, avec les fonctions d'IA de Google portées par la puce Tensor G4. Le Galaxy A57 mise sur One UI 8.5 et Galaxy AI, riche en options et en outils d'organisation utiles pour prendre des notes et gérer un agenda. Le Redmi Note 15 tourne sous la surcouche de Xiaomi, complète mais plus chargée en applications préinstallées.

Sur la durée de suivi, argument important pour garder le mobile toute la scolarité, le Pixel 9a et le Galaxy A57 prennent l'avantage avec un engagement de plusieurs années de mises à jour Android et de sécurité, parmi les plus longs de cette gamme. Le Redmi Note 15 propose un suivi plus court, suffisant pour deux à trois ans. Pour conserver le téléphone jusqu'à la fin des études, le Pixel et le Galaxy rassurent le plus.

Puissance et écran : lequel pour les cours et les loisirs ?

Pour la puissance, utile pour naviguer entre les applications de cours et un peu de jeu, le Galaxy A57 arrive en tête avec son processeur Exynos 1680 (score AnTuTu autour de 1,12 million). Le Pixel 9a suit avec le Tensor G4 (autour de 991 000), fluide au quotidien grâce à l'optimisation logicielle de Google. Le Redmi Note 15 ferme la marche avec son Snapdragon 6 Gen 3, adapté à la bureautique et aux réseaux sociaux plus qu'aux jeux exigeants.

Côté écran, le Galaxy A57 se distingue avec sa dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces montant à 1900 nits, très lisible en plein soleil sur le campus. Le Redmi Note 15 propose une grande dalle AMOLED de 6,77 pouces confortable pour lire et regarder des vidéos, et le Pixel 9a une dalle OLED de 6,3 pouces plus compacte mais précise. Les trois affichent du 120 Hz pour un défilement fluide. En conclusion, le Pixel 9a est le plus polyvalent et le mieux suivi, le Galaxy A57 le plus équilibré entre écran et endurance, et le Redmi Note 15 le plus endurant au prix le plus contenu.