Smartphones tendance pour la rentrée 2026 : 3 modèles à choisir sans attendre la prochaine vague

Sur le plan du design, les trois modèles incarnent trois approches différentes. L'iPhone 17 Pro conserve un format contenu (150 mm de haut pour 204 g) et inaugure un nouveau système de gestion thermique, avec des coloris Argent, Orange cosmique et Bleu intense. Sa dalle de 6,3 pouces reste maniable à une main, ce qui compte pour un usage intensif tout au long de la journée.

Le Galaxy Z Flip 8 joue une tout autre carte avec son format clapet : replié, il tient dans une paume pour 180 g, et son écran externe FlexWindow permet de consulter notifications et widgets sans ouvrir l'appareil. Le Pixel 10 reprend la barre photo horizontale de Google (152,8 mm pour 204 g), décliné en Noir, Gris, Vert et Bleu. Côté résistance, l'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 sont certifiés IP68, tandis que le Galaxy Z Flip 8 se limite à une certification IP48 : il protège de la poussière et des projections d'eau, mais reste en retrait sur l'immersion complète.

Lequel est le plus puissant et quel écran choisir ?

En puissance, le trio joue dans le haut du panier. Le Galaxy Z Flip 8 affiche le score AnTuTu le plus élevé, autour de 3,1 millions, grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 5 qui absorbe sans peine le multitâche et les jeux exigeants. L'iPhone 17 Pro répond avec sa puce Apple A19 Pro et 12 Go de RAM, dont la régularité sur les tâches lourdes est épaulée par son nouveau refroidissement. Le Pixel 10 vise moins le score brut que l'efficacité de son Tensor G5 gravé en 3 nm, orienté vers les traitements par intelligence artificielle plutôt que vers la performance de pointe.

Côté écran, les trois adoptent une dalle 120 Hz qui rend la navigation et le défilement parfaitement fluides. L'iPhone 17 Pro propose une dalle OLED de 6,3 pouces à 460 ppp, très précise pour lire et travailler. Le Pixel 10 mise sur une dalle OLED de 6,3 pouces à 422 ppp au rendu naturel. Le Galaxy Z Flip 8 se distingue avec sa grande dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces une fois déplié, complétée par l'écran externe FlexWindow qui gère l'essentiel appareil fermé. L'iPhone offre la meilleure finesse d'affichage, le Pixel le meilleur naturel colorimétrique, et le Flip 8 la plus grande surface pour regarder une vidéo.

Qui prend les meilleures photos et quel mobile mise le plus sur l'IA ?

Pour la photo, le Pixel 10 passe devant sur la polyvalence avec son téléobjectif 5x (zoom numérique jusqu'à 20x) et son capteur principal de 48 Mpx, servis par le traitement logiciel réputé de Google. L'iPhone 17 Pro suit de près avec un système de trois capteurs de 48 Mpx, dont un ultra grand-angle et un téléobjectif, capable de filmer en 4K pour des vidéos nettes. Le Galaxy Z Flip 8 mise sur son capteur principal de 50 Mpx et surtout sur son écran externe, qui sert de viseur pour se photographier avec le meilleur capteur, appareil replié.

Sur l'intelligence artificielle, le Pixel 10 prend l'avantage : son Tensor G5 alimente les retouches et l'assistance Google directement sur l'appareil, sans passer systématiquement par le cloud. L'iPhone 17 Pro s'appuie sur les fonctions d'Apple Intelligence intégrées à iOS 26, tandis que le Galaxy Z Flip 8 apporte la surcouche Galaxy AI de Samsung, accessible en partie depuis l'écran de couverture. Les trois couvrent les usages devenus courants (résumés de texte, retouche d'image, transcription), avec une longueur d'avance pour Google sur le traitement photo.

Autonomie, recharge et format : lequel pour votre rentrée ?

En autonomie, le Pixel 10 prend la tête avec sa batterie de 4970 mAh, soit près de 49 heures d'usage annoncées, de quoi tenir une journée bien remplie sans anxiété. L'iPhone 17 Pro suit avec 4252 mAh, environ 47 heures, un résultat porté par l'efficacité de sa puce plus que par la capacité brute. Le Galaxy Z Flip 8 ferme la marche avec 4300 mAh et environ 44 heures, contrepartie logique de son format clapet qui laisse moins de place à la batterie.

Pour la recharge, le Pixel 10 combine 30 W en filaire et la recharge sans fil magnétique Qi2 Pixelsnap, pratique pour poser le mobile sur un socle sans le brancher. L'iPhone 17 Pro ajoute lui aussi la recharge sans fil à son offre, quand le Galaxy Z Flip 8 s'en tient à 25 W en filaire. Reste le format, qui tranche souvent la décision : l'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 gardent un gabarit classique et polyvalent, le Galaxy Z Flip 8 se glisse dans la plus petite des poches une fois replié. En conclusion, l'iPhone 17 Pro est le plus solide pour la performance et l'écosystème Apple, le Pixel 10 le plus complet pour la photo, l'IA et l'autonomie à prix contenu, et le Galaxy Z Flip 8 le plus original pour qui veut un smartphone compact et dans l'air du temps.