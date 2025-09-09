Ce matin, 450€ de réduction sur le Galaxy S25 Ultra, mais pour combien de temps ?

Ce n’est pas le premier article que nous rédigeons sur lui (et certainement pas le dernier). Le Galaxy S25 Ultra est le smartphone Samsung le plus emblématique de la marque, et sans aucun doute l’appareil Android le plus plébiscité.

À l’instar de ses éternels rivaux, le smartphone coréen est proposé à un prix qui dépasse le raisonnable pour beaucoup d’acheteurs.

Le prix TTC du Galaxy S25 Ultra est de 1299 € !

Certes, il s’adresse à une niche (encore que…), mais cela ne rend pas ce chiffre moins impressionnant.

Où trouver le Galaxy S25 Ultra en réduction ?

Heureusement, à ce prix, il est rare qu’un commerçant ou une plateforme ne propose pas de compensation, que ce soit des réductions, des facilités de paiement, des cadeaux, ou tout cela à la fois.

Aujourd’hui, c’est du côté de Rakuten que nous pouvons trouver le modèle de Samsung avec une belle promo : son prix est réduit de 450 €.

Cela le fait passer à 849 €. C’est toujours un peu cher, mais à cela s’ajoutent encore 5 € de réduction avec le code WHIF. Toujours bon à prendre.

Mais surtout, il est possible de payer jusqu’en 10X, ou en 4X sans frais via PayPal !

De plus, il s’agit d’un modèle américain, mais compatible avec les opérateurs européens.

Trouver le smartphone idéal

Quelles sont les caractéristiques techniques du Galaxy S25 Ultra ?

Nous n’allons pas entrer dans le détail, mais il s’agit tout simplement d’un mastodonte, qui excelle partout :