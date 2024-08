Ce modèle Samsung star de l'année 2023 voit son prix chuter de plus de 41%

Plus de 200 € de réduction immédiate sur le Galaxy A54 du jamais vu !

C’est clairement le genre de bon plan qu’il ne faut absolument pas rater !

Proposé par un vendeur certifié de Rakuten, cette offre vous permet de bénéficier d’une réduction immédiate de 41% sur le prix de vente conseillé du Samsung Galaxy A54 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Oui, vous avez bien lu : 41% ! C’est presque la moitié du prix de cet excellent smartphone qui est sacrifiée.

Ce dernier passe donc de 500,98 € à 291,67 € sans qu’aucune action ne soit requise de votre part. Notez, en plus, qu’il s’agit d’un smartphone neuf, jamais utilisé et désimlocké. Cerise sur le gâteau, le vendeur assure également la livraison gratuitement jusqu’à votre porte, partout en France métropolitaine.

Une remise supplémentaire signée Rakuten

Et ce n’est pas tout ! Jusqu’au 31 août 2024, vous pouvez profiter d’une remise supplémentaire de 30 € sur le montant de votre commande de ce smartphone sur Rakuten.

Pour cela, il suffit d’utiliser le code coupon TECH30 lors de la validation de votre panier. La remise s’appliquera automatiquement et vous ne paierez alors plus que 261,67 € au lieu de 500,98 € pour votre Samsung Galaxy A54 5G 8/128 Go !

Soit, près de 240 € de réduction au total.





Bref rappel des caractéristiques du Samsung Galaxy A54 5G

Si vous hésitez encore à sauter sur cette promo inédite, voici un petit rappel des caractéristiques du Galaxy A54 5G.

Avec son design moderne et ergonomique, ce smartphone Samsung se distingue par un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, offrant une résolution Full HD+ et une incroyable fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Certifié IP67, il garantit une excellente résistance à la poussière et à l'eau. À l'intérieur, il abrite une puce Exynos octa-core gravée en 5 nm qui assure la compatibilité du téléphone avec les réseaux 5G et le WiFi 6.

Destiné aux passionnés de photographie et aux créateurs de contenu, le Galaxy A54 5G ne déçoit pas grâce à son triple module arrière, incluant un capteur grand-angle de 50 mégapixels. À l'avant, un capteur de 32 mégapixels est idéal pour les selfies et les appels vidéo. Les deux caméras permettent également d'enregistrer des vidéos en qualité 4K.

Enfin, sa batterie généreuse de 5 000 mAh assure une autonomie de deux jours, même lors d'une utilisation intensive.