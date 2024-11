Ce smartphone Android surpuissant mais sous-coté est à moins de 600€ seulement ce matin !

Ce n'est pas le smartphone Android le plus connu, pourtant c'est sûrement l'un des plus puissants ! Sorti très récemment, il profite déjà d'une énorme réduction ce matin chez Rakuten ! Sorti à 899€ il y a quelques mois, le Xiaomi 14T Pro tombe déjà sous la barre des 600€ grâce au code promo BLACK40 disponible exclusivement ce matin sur Rakuten et dans la limite des stocks disponibles. Proposé à 631€ ce matin, il sera à seulement 591€ grâce au code promo, 300€ de réduction sur un smartphone aussi récent, c'est du jamais vu !

Le Xiaomi 14T Pro : un smartphone surpuissant

Écran

Écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces.

Taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz.

Batterie et autonomie

Capacité : 5000 mAh.

Charge rapide HyperCharge 120W : recharge complète en 19 minutes.

Autonomie d’une journée avec usage intensif.

Processeur et performances

Processeur MediaTek Dimensity 9300+ (gravure 4 nm).

12 Go de RAM

Appareils photo

Système Leica à trois capteurs de 50 MP : Capteur principal : 50 MP (1/1.28", f/1.9) avec Light Fusion 900. Ultra grand-angle : 50 MP (f/2.2). Téléobjectif : 50 MP (f/1.9), zoom optique jusqu’à 5X.

Vidéo : Enregistrement jusqu’en 8K à 24 fps ou 4K à 60 fps.

Optimisation IA : algorithmes FusionLM et ColorLM pour des couleurs réalistes et un traitement avancé.

Le Xiaomi 14T Pro profite d'une fiche technique simplement impressionnante ! Ses principaux points forts sont sa batterie, ses performances et son écran.

Une promo valable jusqu'à ce midi !

Pour profiter de cet excellent smartphone pour un prix inférieur à 600€, il faut utiliser le code "BLACK40" et acheter le Xiaomi 14T Pro sur Rakuten avant midi ! Pour les retardataires, le Xiaomi 14T Pro est tout de même à un excellent prix sans code promo : 631,88€ ! Il est aussi disponible chez d'autres marchands pour un prix très bas comme Amazon qui le propose à 639€ aujourd'hui !