Le constructeur chinois Honor a démontré à plusieurs reprises que le luxe est au cœur de sa philosophie. Avec le lancement de son smartphone ultra haut de gamme, le Honor Magic6 Pro, elle a su éclipser d’un coup les plus grands acteurs de la scène smartphone.

Actuellement, bien que son prix de lancement soit de 1299 €, vous pouvez l’acquérir pour moins de 1000 € à 918 € sur Rakuten, avec une garantie de 2 ans et une assurance incluse.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Samsung et Apple proposent des smartphones d'une puissance exceptionnelle avec des écrans, des batteries et des appareils photo de premier ordre. Cependant, le Honor Magic 6 Pro les surpassent d’un revers de main, se classant numéro 1 dans toutes les catégories. Il offre la meilleure caméra avant, le meilleur écran et la meilleure batterie au monde, seule sa caméra avant est dépassé par le dernier Huawei Pura 70 Ultra, le faisant passer deuxième dans cette catégorie.

Le meilleur smartphone au monde avec son plus petit prix affiché depuis sa sortie

