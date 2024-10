Ce smartphone Google avec écran Amoled et 8Go de RAM passe sous les 260 € juste avant le Black Friday !

Le Google Pixel 7a est un smartphone sorti il y a maintenant deux ans, qui était la version plus petite, mais non moins puissante, de la gamme Pixel 7 de Google. Il s’agit d’un smartphone plutôt compact en termes de taille, mais puissant et définitivement haut de gamme.

Grâce à son ancienneté, il est maintenant possible de le trouver à un tout petit prix auprès de Cdiscount, c’est-à-dire 257 € !

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Google Pixel 7a est très intéressante car elle propose des fonctionnalités haut de gamme dans un format réduit en termes de taille, assez proche d’un iPhone par exemple. Concrètement, on pourrait dire qu’il s'agit du Pixel 7, mais plus petit.

Pour certains, il s’agit d’un véritable atout. Avec son magnifique écran Oled et une bonne puissance en termes de performance, il a en plus de cela une forte appétence pour la photographie, ce qui le rend très polyvalent et adapté à de nombreux profils de personnes, que vous soyez technophiles ou ayez juste besoin d’un bon smartphone.

Vous pouvez retrouver notre test complet du Pixel 7a ici !

Quelle promotion pour le Google Pixel 7a ?

En ce moment, il est possible de se procurer le Google Pixel 7a auprès de Cdiscount pour seulement 257 €, un prix vraiment très intéressant qui est en plus couplé à une garantie et une livraison rapide.