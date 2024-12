Ce smartphone haut de gamme à petit format avec écran Amoled de Google passe sous les 400 € !

Le Google Pixel 8a est une version allégée du Pixel 8. Par allégé, nous entendons qu’il s’agit d'une version plus petite du smartphone, et proposée à prix plus restreint, mais en revanche, sa puce et la qualité de ses composants restent haut de gamme. Cela en fait l’un des rares smartphones à proposer un petit format tel un iPhone par exemple.

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 8a propose donc une fiche technique convaincante adaptée à ceux qui ont besoin d’un smartphone polyvalent avec une appétence pour la photographie et qui soit pratique à transporter grâce à son petit format.

Effectivement, il propose de très bonnes performances grâce à une IA de post-traitement qui permet de rendre des photos d’une qualité plus que convaincante. De jour comme de nuit. En plus de cela, les performances du smartphone sont excellentes grâce à sa puce haute de gamme Tensor.

Retrouvez notre test du Google Pixel 8a !

Quelle offre pour le Google Pixel 8a ?

C’est sur Cdiscount que vous pouvez trouver le Google Pixel 8a à moins de 400 €. Un prix bas pour ce smartphone qui est le dernier modèle « a » du moment chez Google. En plus de cela, avec cet achat vous obtenez une garantie de 2 ans et vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois.