Ce smartphone haut de gamme en promotion ferait un très bon cadeau de Noël

Ce haut de gamme, sorti le 26 décembre 2024 en France, se distingue de la masse comme étant un haut de gamme polyvalent et performant. C'est le smartphone parfait à offrir à Noël : vous êtes sûr que la personne qui le recevra ne sera pas déçue.

Ce fameux modèle dont on veut vous parler c'est le Xiaomi 14T Pro et vous allez voir, ça vaut largement le détour.

Le smartphone polyvalent et performant dans toutes les situations

Si les téléphones Xiaomi sont généralement des smartphones reconnus comme étant robustes, le Xiaomi 14T est un excellent ambassadeur de cette réputation.

C'est une qualité que l'on constate bien dans ses caractéristiques techniques. Par exemple, son écran, équipé d'une technologie AMOLED CrystalRes et protégé par le Corning Gorilla Glass Victus, offre des prestations dignes d'un haut de gamme, même si elles ne permettent pas au Xiaomi de se démarquer particulièrement.

Là où ce modèle sort du lot, c'est avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz, bien supérieur à la moyenne (y compris dans le haut de gamme), et sa luminosité maximale de 2600 nits, comparable à celle des Pixel 9. Ces performances élevées au niveau de l'écran permettent au Xiaomi 14T Pro de mieux s'adapter à son environnement et à ses usages, dépassant même l'iPhone 16, qui se contente de 90 Hz.

Par ailleurs, le Xiaomi 14T Pro mise sur une efficacité globale. Avec une batterie de 5000 mAh, son autonomie est parfaitement convenable. Et pour les journées d'utilisation intensive, il propose une charge rapide de 120 W, soit une recharge complète en seulement 19 minutes. Vous pouvez ainsi compter sur lui même en cas d'utilisation intensive.

Côté photographie, le 14T Pro ne fait pas dans la demi-mesure. Grâce à son système Leica Summilux, il dispose de trois capteurs de 50 Mpx, un ultra-grand-angle et même un zoom optique x5. Certes, la qualité n'atteint pas celle d'un iPhone 16 Pro Max, mais ce smartphone vous permet de capturer des clichés impressionnants, peu importe les conditions.

Pour la vidéo, le Xiaomi 14T Pro se distingue par une capacité rare : un enregistrement jusqu'en 8K à 24 fps. C'est tout simplement exceptionnel, un exploit que seuls le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'Asus ROG Phone 8 Pro sont également capables de réaliser.

En résumé, le Xiaomi 14T Pro n'est peut-être pas le meilleur dans une catégorie spécifique, mais il excelle dans toutes, en proposant parmi les meilleures performances globales. C'est le smartphone multitâche par excellence.

Bien moins cher que les hauts de gamme en moyenne

Sur Rakuten, la version internationale du Xiaomi 14T Pro bénéficie d'une réduction de 18 %. Pour un prix conseillé à 799,99 € par la plateforme, cela revient à proposer le Xiaomi 14T Pro à seulement 654,88 € !

C'est une offre plus qu'intéressante pour un smartphone de cette catégorie, d'autant que Rakuten vous permet de réduire encore la note. En plus de la livraison offerte, la plateforme propose gratuitement et sans engagement son système de cashback, le ClubR.

Si la somme reste trop élevée après cela, vous avez la possibilité de régler en 4 fois, soit 163,72 € par mois.

Profitez-en, c'est une idée de cadeau de Noël parfaite pour un proche qui refuse de lâcher son vieille iPhone 10 !