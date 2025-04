Google dévoilera l’avenir d’Android plus tôt que prévu

Un vent de changement souffle chez le géant américain Google. En effet, l’entreprise semble avoir revu son calendrier de présentations notamment en ce qui concerne les évolutions de son système d’exploitation mobile. Traditionnellement, Google présente les nouveautés d’Android lors de la keynote principale de la Google I/O.

Selon la société elle-même, le volume et l’importance des nouveautés à venir justifient l’organisation d’un événement distinct. Celui-ci sera diffusé sur YouTube et animé par Sameer Samat, président de l’écosystème Android.

Oui mais voilà, cette décision soulève des questions sur la place actuelle d’Android dans la stratégie globale de Google. Alors que le système d’exploitation était autrefois la vedette incontestée de la conférence, il semble aujourd’hui partager la scène avec d’autres axes majeurs, notamment l’intelligence artificielle et les nouveaux formats d’appareils.

L’entreprise assure toutefois que des sessions spécifiques et des annonces complémentaires concernant Android auront également lieu lors de la Google I/O.

Pourquoi Google anticipe ses annonces Android

L’organisation d’un événement dédié à Android avant la Google I/O n’est pas anodine. Selon Google, il s’agit avant tout de répondre à la densité des nouveautés prévues pour Android cette année.

L’édition spéciale de « The Android Show » permettra de détailler en profondeur les évolutions du système, alors que la conférence principale, traditionnellement très dense, ne suffirait plus à tout couvrir.

Cette anticipation peut également être interprétée comme une volonté de repositionner Android dans la communication de Google. Depuis plusieurs années, l’IA, et en particulier le modèle Gemini, occupe une place croissante lors des keynotes.

Android, qui a longtemps été le moteur de l’innovation chez Google, semble désormais s’inscrire dans une stratégie plus large, où les annonces liées à l’intelligence artificielle, à la réalité mixte et aux nouveaux usages numériques prennent le pas sur les évolutions du système d’exploitation mobile.

Certains observateurs estiment que cette séparation pourrait refléter une évolution du rôle d’Android, devenu un pilier mature de l’écosystème Google, moins sujet à des bouleversements majeurs. D’autres y voient une façon de donner plus de visibilité à des annonces qui risqueraient d’être éclipsées par les nouveautés en IA et en hardware lors de la Google I/O.

Les nouveautés attendues pour Android 16 et l’écosystème

L’événement du 13 mai devrait être l’occasion pour Google de présenter en détail Android 16, la prochaine version majeure de son système d’exploitation.

Parmi les évolutions attendues figurent un nouveau design baptisé Material 3 Expressive, censé rendre les interfaces plus dynamiques et adaptées à tous les écrans, ainsi qu’une amélioration significative du multitâche grâce à l’introduction d’un système de fenêtres façon bureau.

Cette fonctionnalité permettra de jongler entre les applications comme sur un ordinateur traditionnel, tout en affinant l’expérience tactile et le support du stylet.

Android 16 devrait également étendre sa compatibilité à une gamme élargie d’appareils, incluant les téléviseurs, les véhicules (Android Auto et Android Automotive) et les dispositifs de réalité mixte (Android XR).

Le SDK Android XR passera en bêta, offrant aux développeurs de nouveaux outils pour créer des expériences immersives en 3D, intégrer la reconnaissance gestuelle et exploiter Jetpack SceneCore et ARCore. Le lancement public de ces fonctionnalités est attendu avant la fin de l’année.

En parallèle, l’intégration de Gemini, le modèle d’IA de Google, dans Android Automotive et d’autres services, devrait être approfondie. Cette évolution place Google en concurrence directe avec Apple (Vision Pro) et Meta (Ray-Ban), qui misent également sur la réalité mixte et l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur.

Une stratégie dictée par l’essor de l’IA et la concurrence

La conférence Google I/O 2025 s’annonce ainsi comme un moment clé pour la stratégie de l’entreprise, avec un accent mis sur l’IA, la réalité mixte et la refonte de l’expérience utilisateur. Android, tout en restant central dans l’écosystème, semble désormais partager la vedette avec ces nouveaux axes de développement.

Qu’attendre de la Google I/O 2025 ?

La Google I/O 2025, qui se tiendra les 20 et 21 mai, promet un programme particulièrement dense. Outre les annonces déjà évoquées autour d’Android 16, Material 3 Expressive et Android XR, l’événement devrait mettre en avant les avancées de Gemini et les nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des services Google.

Les développeurs et utilisateurs sont invités à suivre de près ces annonces, qui pourraient redéfinir l’expérience Android sur de nombreux appareils.