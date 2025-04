French Days : La version allégée du meilleur smartphone au monde en promo sur Rakuten jusqu’à ce soir

Le Google Pixel 9a est sorti il y a deux semaines avec pour objectif de porter la gamme des Pixel 9 à un public plus large grâce à des prix plus doux, et un format également plus compact.

Mais, fidèle à l’ADN de la gamme, l'appareil de Google mise sur une expérience Android fluide, avec des performances solides grâce à sa puce maison (la même que pour le modèle Pixel 9 standard) et un appareil photo puissant.

La nouveauté ? Gemini, l’IA maison de Google, est intégrée nativement pour une utilisation de certains paramètres hors cloud, et donc sans connexion Internet nécessaire.

Pourquoi le Pixel 9a coche toutes les cases

Ce Pixel 9a est donc la version allégée du Pixel 9 que le concours des Global Mobile Awards (GLOMOs) a jugé comme étant le meilleur smartphone de l'année.

Il intègre la toute nouvelle puce Tensor G4, la même que sur les modèles haut de gamme récents de Google, pour des performances de haute volée.

Mais là où il fait vraiment la différence, c’est sur la photo. Grâce au traitement logiciel de Google, le capteur principal offre des clichés précis, bien contrastés et détaillés, même en basse lumière. Une vraie référence dans cette gamme de prix.

Un écran fluide, une autonomie solide, et la 5G

Le Pixel 9a intègre un écran OLED 6,1 pouces 120 Hz, ce qui fait de lui l'un des rares modèles à proposer un petit format, à l'instar d'un iPhone standard.

Côté batterie, il tient sans problème la journée complète, avec en prime la recharge rapide et la compatibilité 5G.

Gemini : l’IA de Google, maintenant intégrée

Avec ce modèle, vous profitez aussi (et nous avons envie de dire évidemment) de Gemini, l’assistant développé directement par Google. Il peut résumer vos e-mails, générer des réponses, transcrire des messages audio ou encore organiser votre agenda... et ce ne sont là que de petites fonctions très pratiques, appelées à s'étoffer de plus en plus à l'avenir.

Et le tout fonctionne en partie directement sur le téléphone, sans dépendre systématiquement du cloud.

Un smartphone conçu pour durer

Google promet 7 ans de mises à jour. Un vrai argument pour celles et ceux qui veulent un smartphone durable, et investir sur la durée sans avoir à changer d’appareil tous les deux ans.

En plus, avec sa certification IP67, le Pixel 9a est protégé contre la poussière et l’eau. Son design est sobre, élégant, et pensé pour durer. Combiné à ses mises à jour garanties jusqu’en 2031, c’est un modèle taillé pour vous accompagner de longues années.

Comment profiter de l’offre Rakuten ?

Voici le détail de l’offre en cours :

Le Pixel 9a est affiché à 479,99 € au lieu de 549 €.

est affiché à au lieu de 549 €. Et en appliquant le code RAKUTEN30 (30 € offerts dès 399 € d’achat), le prix passe à 449,99 €.

Un autre code est disponible :

RAKUTEN5 : 5 € offerts dès 39 € d’achat.

L’offre est valable uniquement ce mardi 30 avril de 7h à 23h59.