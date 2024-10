Ce smartphone Xiaomi, avec écran AMOLED, 12 Go de RAM et sa puce haut de gamme, est peut-être le plus puissant milieu de gamme du marché !

Poco est l’une des marques de smartphones de Xiaomi, l’un des géants chinois de la technologie, et troisième dans le secteur du téléphone portable. Si ce sont souvent des Redmi Note que nous parlons sur LesMobiles, les Poco se distinguent assez nettement du reste de la concurrence en étant parmi les rares appareils milieu de gamme à se focaliser tout d’abord sur les performances pures de leurs smartphones.

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Grosses RAM et puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 sont installées au sein d’une machine vendue pourtant à un prix juste en dessous de ce que l'on considère être le palier du haut de gamme, à savoir les 500 €. Cela fait de ce smartphone, et de ses versions précédentes, une itération unique dans le segment du milieu de gamme où les RAM sont plutôt à 8 Go en 2024.

Pour autant, le Poco F6 Pro n’oublie pas d’être efficace ailleurs avec d’excellentes caractéristiques qui lui confèrent une très bonne polyvalence, par exemple une batterie de 500 mAh avec une hypercharge de 120 W !

Nous avons récemment écrit un dossier à propos de la RAM virtuelle, et ce smartphone, qui propose déjà 12 Go de RAM, peut se voir octroyer jusqu’à 20 Go de RAM avec cette fonctionnalité ! Plus de problème pour jouer à Lego Fortnite avec ça.

Quelle offre en ce moment pour le Poco F6 Pro ?

Le Xiaomi Poc F6 Pro est affiché à 499 € sur le site de son constructeur, mais vous pouvez vous le procurer pour 435 € sur Amazon avec en plus la possibilité de le financer en 24 fois. Amazon propose des services de livraison très bien rodés et gratuits pour ce prix.