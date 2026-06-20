Ce smartphone Xiaomi avec écran AMOLED et charge ultra-rapide passe sous la barre des 330 € avant les soldes

Si le marché des smartphones de milieu de gamme est particulièrement concurrentiel, certaines réductions transforment un appareil déjà intéressant en vrai pépite du rapport qualité-prix.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus s'affiche à un tarif inédit, devenant ainsi une référence incontournable.

On s'imagine souvent qu'un tarif inférieur à 330 € implique de lourds compromis. C'est oublier un peu vite que le constructeur bouscule régulièrement le marché en intégrant des technologies habituellement réservées aux modèles supérieurs, notamment son bloc de charge ultra-rapide capable de remplir la batterie en moins de vingt minutes.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus et ses atouts

Bien qu'il propose un grand confort visuel grâce à sa dalle AMOLED et un capteur photo principal de 200 mégapixels, ce modèle souffre de la concurrence féroce des marques historiques, ce qui pousse les revendeurs à baisser ses tarifs pour capter l'attention..

Opter pour ce modèle au sein de la gamme des mobiles Xiaomi aujourd'hui permet de s'équiper d'un appareil pensé pour durer. Doté d'une connectique moderne et d'un processeur capable de faire tourner toutes les applications exigeantes, il offre une expérience fluide très cohérente en 2026.

L'offre de Rakuten

Chez Rakuten, l'appareil est proposé par des vendeurs certifiés, assurant la livraison et le suivi de votre commande. Pour sécuriser l'achat, la plateforme donne accès à des garanties légales de conformité, vous protégeant contre le moindre défaut de fabrication.

Le grand avantage de cette offre réside également dans son processus de commande très transparent, complété par le système de fidélité de la plateforme qui permet de récupérer un pourcentage de la somme sous forme de bon d'achat.

Si vous hésitez encore avec d'autres références, un passage par notre comparateur de smartphones vous permettra d'évaluer le positionnement tarifaire très agressif de ce modèle avec d'autres prix.