Ce smartphone Xiaomi avec écran AMOLED et ses Go de RAM est proposé avec 100 € de réduction pour les soldes !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, successeur de la gamme Redmi Note 12 Pro qui a connu un immense succès en 2023, est un smartphone qui propose une fiche technique proche du haut de gamme, mais à un bien plus petit grâce à un choix judicieux sur les composants à sélectionner.

Actuellement, grâce aux soldes, on peut le trouver pour moins de 300 €, ce qui en fait l’un des appareils milieu de gamme les plus intéressants du moment à se procurer !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus se distingue de son prédécesseur par des caractéristiques encore plus performantes. Son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience visuelle exceptionnelle.

Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, il garantit des performances rapides et efficaces. Avec une RAM impressionnante de 12 Go ou 16 Go selon le modèle, le téléphone excelle dans la gestion multitâche.

Côté photo, il propose également des clichés d'une grande qualité, faisant de lui un choix idéal pour les amateurs de photographie.

Quelles sont les offres disponibles pendant les soldes ?

Alors que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est disponible pour 399 € chez son constructeur ou des marchands comme Boulanger, Cdiscount ou encore la Fnac avec son Marketplace propose ce modèle pour 299 €, soit 100 € de moins !