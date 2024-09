Ce Xiaomi est-il le meilleur bas de gamme du moment ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 est le modèle le moins cher de la dernière génération de la gamme Redmi Note. Cela lui permet d’être un smartphone d'entrée de gamme, mais doté de plusieurs composants directement issus d’une gamme de milieux de gamme, comme son écran Amoled.

Avec un prix affiché à seulement 148 € sur Amazon, on peut dire qu’il est un excellent rapport qualité prix. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone efficace, avec le critère du petit prix qui prime, alors ce smartphone est définitivement l'un des meilleurs de sa catégorie auprès d’un Galaxy A15 par exemple.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek dimension 68

Mediatek dimension 68 RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles

6 à 12 Go de mémoire vive extensibles Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

capteur photo 100+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Bien qu'il soit proposé à un prix compétitif, ce smartphone est équipé d'un écran AMOLED, de 6 Go de RAM, qui peuvent être augmentés virtuellement jusqu’à 9 Go de RAM en cas de besoin (il suffit d’aller dans les paramètres de votre téléphone) et d'un appareil photo de qualité.

De plus, sa batterie offre une autonomie prolongée, un atout majeur à une époque où les applications deviennent de plus en plus gourmandes en ressources.

Une offre à ne pas manquer sur Amazon en ce moment !

Le Xiaomi Redmi Note 13 est disponible en ce moment pour seulement 148 €, ce qui en fait l'un des prix les plus bas disponibles sur le marché pour ce modèle. Il est même possible de le payer en 4 fois et bien sûr, les livraisons Amazon sont rapides et peuvent s’effectuer dans un point relais ou directement chez vous.