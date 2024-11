Ce Xiaomi milieu de gamme n'est pas comme les autres : c'est un milieu de gamme et pourtant, il promet plus de puissance que beaucoup de haut de gamme !

Les smartphones de milieu de gamme sont de plus en plus performants et polyvalents, poussant le haut de gamme à devoir se démarquer en développant des technologies innovantes. Cela n’empêche pourtant pas certains appareils que l’on pourrait considérer comme étant milieu de gamme de tenter également de se démarquer en se spécialisant.

C’est le cas du Xiaomi Poco F6 Pro qui prend le parti de proposer beaucoup de puissance pour des performances rarement atteintes à prix.

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

La fiche du Poco F6 Pro de Xiaomi est atypique, car elle se concentre beaucoup sur la puissance de calcul grâce à pas moins de 12 Go de Ram, le tout combiné à une puce haut de gamme de Qualcomm.

Cela fait de ce smartphone une véritable bête de puissance, d'autant plus qu’il propose également un écran Amoled et une excellente autonomie. Il est donc plutôt polyvalent malgré une orientation claire vers les performances, ce qui le rend idéal pour les gamers par exemple.

Quelle offre pour le Xiaomi Poco F6 Pro ?

En ce moment, il vous est possible de vous procurer le Xiaomi Poco F6 Pro sur Amazon avec la possibilité de le payer jusqu’en 24 fois. Vous pouvez l’y trouver sous les 500 €, c’est-à-dire sous la frontière de ce que l’on considère généralement comme étant le milieu de gamme.