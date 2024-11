CertiDeal casse le prix (- 53%) de l'ancien meilleur smartphone d'Apple pour le Black Friday grâce à une astuce méconnue !

Après tout, pourquoi se tourner vers le reconditionné uniquement quand les appareils ont plus de deux ou trois ans ? En ce moment, l’iPhone 15 Pro Max, le plus puissant modèle d’iPhone de l'année derrière, est proposé à moins cher que l’iPhone 16, alors qu’il propose une meilleure fiche technique.

Une belle occasion, (ou plutôt un bon reconditionnement !) d’autant plus que l'appareil est proposé en bon état. Petite astuce pour arriver à ce prix, le retrait du Face ID, une façon de proposer un prix plus bas en enlevant un composant non essentiel. Le reconditionnement est réalisé en France et vous pouvez même faire changer la batterie et ajouter une coque et une vitre.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A17 Bionic

Puce Apple A17 Bionic RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3650 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L’iPhone 15 Pro Max est parmi les appareils les plus renommés du marché étant donné qu’il était le meilleur smartphone d’Apple avant la sortie des iPhone 16 Series.

Toutefois, il reste supérieur à l’iPhone 16 standard en termes techniques et tient largement tête à l’iPhone 16 Plus, ce qui le positionne aisément dans le top 3 des meilleurs Apple disponibles aujourd’hui. Autre particularité, son écran est plutôt grand, contrairement aux iPhone que l’on pourrait qualifier de « standards ».

Quelle offre pour l’iPhone 15 Pro Max ?

L’iPhone 15 Pro Max est donc disponible pour 786 € au lieu des 1048 € grâce à l’absence du Face ID. Ajoutons que ce smartphone était proposé neuf à 1479 € par Apple, la différence de prix est donc une division par deux, même un peu plus 53,14 %, en à peine un an.

En plus de cela, l'appareil est garanti pendant 2 ans. Et jusqu'au 2 Décembre vous avez jusqu’à 20 € de réduction avec le code BLACKFRIDAY.