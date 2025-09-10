DxOMark est un expert qui produit des tests rigoureux menés en laboratoire à Boulogne‑Billancourt, et qui mêle mesures techniques et perception utilisateur pour attribuer des scores objectifs et fiables.

Pourquoi DxOMark valide ces deux modèles pas chers ?

Galaxy A16 (LTE) : la star du segment « Essentiel »

À l'origine, DxOmark est d'abord expert de dans la photographie, nous allo,ns donc mette l'accent sur cet apsect particulièrement traité sur son site.

DxOMark classe le Galaxy A16 LTE en tête du segment Essential (< 200 $), avec un score Caméra de 85, excellent dans sa catégorie. Il shoote correctement en photo et en vidéo, du moment qu’il fait clair. Le zoom reste très limité, mais le rapport qualité-prix force le respect.

Redmi Note 13 : un bon compromis photo/vidéo

Le Xiaomi Redmi Note 13 obtient un score Caméra de 75 dans le segment Essential (< 200 $), se classant 45e au niveau mondial.

Il offre des performances solides en extérieur et en intérieur, avec une autonomie au-dessus de la moyenne. En revanche, il présente des faiblesses en faible luminosité et une recharge rapide limitée.

En résumé : lequel choisir et pourquoi ?

Galaxy A16 LTE : excellent score DxOMark dans sa catégorie, très bonne qualité photo/vidéo de jour. Idéal pour un usage polyvalent sans exploser le budget.

: bon compromis photo/vidéo avec une autonomie solide, mais moins performant en faible luminosité.

Trouver le smartphone idéal

