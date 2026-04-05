Cette astuce triviale, pour ne pas dire basique, qui permet de gagner beaucoup de batterie

On passe souvent des heures à éplucher les réglages complexes de son smartphone pour grappiller quelques minutes d'autonomie. Pourtant, la solution la plus radicale se trouve juste sous vos yeux, sur l'élément le plus énergivore de votre appareil : l'écran.

Rémi Deschamps - publié le 05/04/2026 à 12h15
Cette astuce triviale, pour ne pas dire basique, qui permet de gagner beaucoup de batterie

Les applications en arrière-plan ne sont pas les seuls responsables d'une batterie qui fond. C'est oublier que l'éclairage de la dalle peut représenter jusqu'à 50 % de la consommation totale de votre mobile. 

Si vous ne réglez pas ce paramètre avec soin, vous passez à côté de la méthode la plus simple pour finir la journée sans stress.

L'illusion de la luminosité automatique

La plupart des utilisateurs se reposent entièrement sur le mode automatique, pensant que le smartphone est assez malin pour s'adapter parfaitement à l'environnement.

Concrètement, ces capteurs ont souvent la main lourde et poussent l'éclairage bien plus haut que nécessaire, surtout en intérieur. En reprenant le contrôle manuel, même ponctuellement, vous soulagez immédiatement l'accumulateur.

L'astuce consiste à descendre le curseur de 10 ou 15 % en dessous du réglage proposé par le système. Vos yeux s'habituent en quelques secondes, mais votre batterie, elle, vous dira un grand merci. 

 

C'est une habitude simple à vivre qui permet de gagner une autonomie précieuse.

Le mode sombre : le complément indispensable

Si vous possédez un smartphone équipé d'une dalle OLED, ce réglage de luminosité devient encore plus puissant lorsqu'il est couplé au mode sombre. Sur ces écrans, les pixels noirs sont littéralement éteints. 

ActionGain estimé
Baisse de 20 % de luminosité+30 à 45 min d'autonomie
Activation du Mode Sombre (OLED)Jusqu'à 15 % de batterie économisée

En combinant un curseur de luminosité bas et une interface sombre, vous obtenez un duo redoutable qui fait chuter la facture énergétique de manière spectaculaire.

Il n'y a pas de secret, la gestion de l'énergie est un équilibre global. Inutile de désactiver le Bluetooth ou le Wi-Fi si votre écran brille de **mille feux** d'alarme du Gondor.

L'analyse de la rédaction : Si vous cherchez à faire durer votre mobile jusqu'au coucher sans passer par la case recharge, commencez par là. C'est basique, mais c'est ce qui fonctionne le mieux.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de jeter un œil à nos comparatifs de smartphones pour dénicher les modèles les plus endurants du moment.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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