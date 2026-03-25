Code promo : Uniquement jusqu'à ce soir, le Samsung Galaxy S25 FE passe sous les 500 € !

Pour obtenir ce tarif préférentiel, il suffit de saisir le code promotionnel RAKUTEN40 lors de la validation de votre panier. Ce modèle neuf d'import, mais proposé en version européenne, bénéficie d'une expédition rapide et même d'un paiement en plusieurs fois, dont le 4 fois sans frais via PayPal.

Le dernier-né de la gamme FE face aux besoins actuels

Le Galaxy S25 FE a été conçu pour intégrer les technologies les plus demandées par les utilisateurs, mais dans le but de limiter le prix et donc sans atteindre les tarifs de la gamme Ultra.

Son processeur assure une fluidité constante dans les jeux et les applications, tandis que son écran AMOLED est de haute facture. C'est un vrai haut de gamme au prix juste et l'un des modèles Samsung parmi les plus plébiscités.

Modèle Samsung Galaxy S25 FE État Neuf (Version européenne, mais pas française) Prix avec code Moins de 500 € Garantie 2 ans

Pourquoi choisir ce modèle spécifique aujourd'hui ?

L'intérêt de ce smartphone réside dans son équilibre entre modernité et prix maîtrisé. En tant que dernier représentant de sa lignée, il profite d'un support logiciel étendu de la part de Samsung, garantissant des mises à jour de sécurité régulières pour les années à venir. Vous garderez ce modèle jusqu'en 2030, voire même jusqu'en 2032/33 si vous le souhaitez.

Photographie polyvalente : Un triple capteur capable de s'adapter à toutes les conditions de luminosité.

Un triple capteur capable de s'adapter à toutes les conditions de luminosité. Écran 120 Hz : Une navigation très fluide qui apporte un confort visuel immédiat.

Une navigation très fluide qui apporte un confort visuel immédiat. Garantie constructeur : Profitez de 2 ans de sérénité sur ce produit neuf certifié pour le marché européen.