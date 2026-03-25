Code promo : Uniquement jusqu'à ce soir, le Samsung Galaxy S25 FE passe sous les 500 € !

Le Samsung Galaxy S25 FE est le modèle le plus récent de la célèbre gamme Fan Edition de Samsung. Une offre flash sur Rakuten permet aujourd'hui de faire chuter son prix sous le seuil des 500 € grâce au code RAKUTEN40. Attention, ce code avantage expire dès ce soir à minuit.

Rémi Deschamps - publié le 25/03/2026 à 12h15
Le Samsung Galaxy S25 FE est en promo sur Rakuten jusqu'à ce soir

Pour obtenir ce tarif préférentiel, il suffit de saisir le code promotionnel RAKUTEN40 lors de la validation de votre panier. Ce modèle neuf d'import, mais proposé en version européenne, bénéficie d'une expédition rapide et même d'un paiement en plusieurs fois, dont le 4 fois sans frais via PayPal.

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Le dernier-né de la gamme FE face aux besoins actuels

Le Galaxy S25 FE a été conçu pour intégrer les technologies les plus demandées par les utilisateurs, mais dans le but de limiter le prix et donc sans atteindre les tarifs de la gamme Ultra.

Son processeur assure une fluidité constante dans les jeux et les applications, tandis que son écran AMOLED est de haute facture. C'est un vrai haut de gamme au prix juste et l'un des modèles Samsung parmi les plus plébiscités.

ModèleSamsung Galaxy S25 FE
ÉtatNeuf (Version européenne, mais pas française)
Prix avec codeMoins de 500 €
Garantie2 ans
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Pourquoi choisir ce modèle spécifique aujourd'hui ?

L'intérêt de ce smartphone réside dans son équilibre entre modernité et prix maîtrisé. En tant que dernier représentant de sa lignée, il profite d'un support logiciel étendu de la part de Samsung, garantissant des mises à jour de sécurité régulières pour les années à venir. Vous garderez ce modèle jusqu'en 2030, voire même jusqu'en 2032/33 si vous le souhaitez.

  • Photographie polyvalente : Un triple capteur capable de s'adapter à toutes les conditions de luminosité.
  • Écran 120 Hz : Une navigation très fluide qui apporte un confort visuel immédiat.
  • Garantie constructeur : Profitez de 2 ans de sérénité sur ce produit neuf certifié pour le marché européen.

L'analyse de la rédaction : Avec ce code promo, le S25 FE passe à 459 €, c'est l'une des propositions les plus intéressantes du moment en haut de gamme pour qui souhaite un appareil performant à un prix en vraie promo.

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Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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