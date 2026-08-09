Le Galaxy S27 Ultra mise sur l'encre pour affiner son bloc photo

Selon des informations relayées par ZDNet Korea, Samsung prévoit d'appliquer ce procédé d'impression par jet d'encre aux trois modules photo arrière du Galaxy S27 Ultra, contre seulement quelques couches concernées sur le modèle précédent, le Galaxy S26 Ultra. Le principe repose sur la pulvérisation d'une encre noire mate et absorbante directement sur les bords des éléments optiques, en lieu et place du film traditionnellement utilisé pour limiter les reflets internes et les phénomènes de ghosting.

Cette encre occuperait un espace nettement inférieur à celui du film classique, tout en conservant une efficacité comparable en matière de blocage lumineux. En réduisant la distance entre les lentilles empilées, Samsung pourrait ainsi diminuer la hauteur globale de chaque module, et donc l'épaisseur du bloc photo dans son ensemble.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Vers une configuration photo repensée

Au-delà de cette évolution technique, plusieurs rapports évoquent une refonte plus large de la configuration photo du Galaxy S27 Ultra. Selon ces sources, l'appareil ne conserverait que trois capteurs arrière, contre quatre auparavant, avec l'abandon d'un des deux téléobjectifs. La configuration pressentie associerait un capteur principal de 200 mégapixels, un module ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 5x, également crédité de 50 mégapixels. Le téléobjectif 3x, jusque-là présent sur la gamme Ultra depuis le lancement du Galaxy S21 Ultra en 2021, disparaîtrait ainsi de ce modèle.

Pour compenser cette simplification, Samsung introduirait en parallèle un nouveau modèle intermédiaire, le Galaxy S27 Pro, doté d'un téléobjectif 3x de 12 mégapixels associé à un capteur principal 200 mégapixels et un ultra grand-angle 50 mégapixels.

Sur le plan du design, la barre photo adopterait une forme horizontale en pilule, à la manière des smartphones Pixel de Google, un changement dicté par l'intégration d'aimants Qi2 destinés à la charge sans fil magnétique, incompatible avec l'ancienne disposition verticale des capteurs.

