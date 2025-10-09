Comment choisir son smartphone en 2025 : l’importance de l’écran (120 Hz vs 144 Hz)

- publié le 09/10/2025 à 12h15

C’est quoi le taux de rafraîchissement d'un écran, au juste ?

Le taux de rafraîchissement désigne le nombre d'images affichées par seconde sur votre écran. Un modèle standard affiche 60 Hz, soit 60 images par seconde. Les technologies actuelles doublent voire triplent cette cadence.

120 Hz VS 144 Hz : une différence perceptible ?

Un écran 120 Hz affiche 120 images par seconde. La navigation, le défilement des pages et les animations gagnent en fluidité. Les mouvements deviennent plus naturels et l'expérience utilisateur s'améliore significativement par rapport aux dalles traditionnelles en 60 Hz.

Un taux de 144 Hz va encore plus loin, avec 24 images supplémentaires par seconde. Cette différence reste subtile dans la navigation classique. Mais les gamers avertis la perçoivent lors de sessions intensives, notamment sur les titres compétitifs où chaque milliseconde compte.

Au final, pour le grand public, l'écart entre la 120 Hz et la 144 Hz demeure difficilement perceptible à l'œil nu.

Quel impact sur l'autonomie de la batterie ?

La fréquence d'affichage influence directement la consommation énergétique. Un écran 144 Hz sollicite davantage le processeur et la batterie qu'un modèle 120 Hz.

Heureusement, les constructeurs intègrent des technologies d'adaptation automatique. L'écran ajuste sa fréquence selon le contenu affiché : moins d'énergie pour lire un article, et un maximum lors d'une partie de jeu.

Cette gestion intelligente limite la surconsommation. Toutefois, il faut tout de même compter environ 10 à 15 % d'autonomie en moins sur une journée avec un écran 144 Hz activé en permanence.

Pour compenser cet écart, de nombreux modèles récents proposent des batteries plus généreuses sur les modèles avec un écran de 144 Hz.

Les autres critères essentiels pour choisir le bon écran

Le taux de rafraîchissement ne fait pas tout. D'autres caractéristiques méritent d’être pris en compte lors de l'achat d'un smartphone en 2025.

Résolution et densité de pixels

La définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) est le minimum recommandé. Elle garantit des images nettes et des textes lisibles.

Les dalles QHD+ vont au-delà, mais se montrent plus gourmandes en énergie. Quant à la densité de pixels, exprimée en ppi, elle influe directement sur la finesse d'affichage.

Visez au moins 400 ppi pour un rendu optimal.

Luminosité et technologie d'affichage

La luminosité maximale détermine la lisibilité en extérieur. Les meilleurs modèles atteignent aujourd’hui entre 3000 et 4000 nits en pic.

Les dalles AMOLED dominent le marché grâce à leurs contrastes infinis et leurs noirs profonds. Elles consomment moins d'énergie sur les thèmes sombres et offrent des couleurs éclatantes.

La certification HDR10+ est un bonus intéressant pour une expérience vidéo optimale avec les contenus compatibles.

Choisissez votre smartphone selon vos usages en 2025

Pour choisir le taux de rafraîchissement idéal, tenez compte avant tout de vos usages quotidiens.

Si vous êtes un créateur de contenu ou un gamer exigeant, un écran 144 Hz peut être vraiment gratifiant et utile. La précision avancée facilite le montage vidéo et la retouche photo sur mobile. L’expérience de gaming et le rendu recherché peuvent valoir le coup de sacrifier un peu d'autonomie pour gagner en performance.

Pour les autres utilisateurs, un écran rafraîchi à 120 Hz suffit amplement. Cette fréquence transforme déjà l'expérience quotidienne sans épuiser excessivement la batterie. C’est le meilleur compromis entre fluidité, prix et autonomie pour la majorité des utilisateurs en 2025.