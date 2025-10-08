Dans les boîtes de smartphones, le câble USB va-t-il peu à peu s’effacer ?

Sony a récemment créé la surprise en lançant le Xperia 10 VII, livré sans chargeur ni câble USB dans sa boîte. Selon le fabricant, cette décision s’appuie principalement sur des motifs écologiques, comme c’était le cas pour les blocs d’alimentation. Les responsables de Sony expliquent que la standardisation du port USB-C au cours des dernières années a permis à la grande majorité des utilisateurs d’accumuler des câbles compatibles au fil des années.

En retirant cet accessoire, il serait ainsi possible de réduire les déchets électroniques, de diminuer la dimension des emballages, et de limiter l’empreinte carbone liée au transport de millions d’appareils.

Apple avait déjà initié la tendance dès 2020 en supprimant les blocs chargeurs des boîtes d’iPhone. Cette stratégie, reprise aujourd'hui pour les AirPods Pro 3, place la dimension écologique au centre du discours officiel. Par ailleurs, les directives européennes imposent désormais un port de charge USB-C universel sur la plupart des appareils électroniques, mais n’obligent pas les constructeurs à inclure un câble ou un bloc secteur dans l’emballage.

Les résultats attendus et les implications financières

Au-delà de l’argument écologique, une dimension financière majeure « peut » guider ce choix. La suppression d’un câble USB, produit à faible coût, représente des économies considérables lorsqu’elle est généralisée à des millions d’unités chaque année. Les constructeurs peuvent ainsi optimiser leur chaîne logistique et renforcer leurs marges bénéficiaires. Selon plusieurs observateurs, cette décision encourage parallèlement la vente d’accessoires, en particulier ceux estampillés « officiels », beaucoup plus onéreux pour le consommateur.

La tendance s’oriente vers une démocratisation du concept : historiquement, lorsque Apple ou un acteur dominant adopte une nouvelle pratique, elle est rapidement imitée. Il est donc très probable que les prochains modèles de Samsung (Galaxy S26) ou Apple (iPhone 18) soient également livrés sans câble USB, confortant une mutation industrielle en cours.

Quels risques pour les consommateurs ?

Si les entreprises avancent la réduction des déchets comme justification, les conséquences réelles sont plus complexes. En l’absence de câble dans la boîte, de nombreux utilisateurs optent pour des modèles bon marché, souvent non certifiés. Cette démarche comporte plusieurs risques : baisse des vitesses de charge et de transfert, incidents de sécurité (surchauffes, courts-circuits), et une durabilité réduite, qui pousse à des remplacements fréquents – paradoxalement source de déchets supplémentaires.

En outre, la diversité des câbles USB-C n’aide pas à simplifier les choix. Même si le connecteur est universel, les performances varient selon les modèles choisis : capacité de charge, vitesse de transfert des données, compatibilité avec la charge rapide. Nous verrons dans les prochains mois si d’autres marques suivent cette tendance.