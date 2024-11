Découvrez l’Oukitel P1, un photophone performant et immersif… en promo pour son lancement

Un écran AMOLED d’exception pour une immersion totale

L’un des principaux atouts de l’Oukitel P1 est son incroyable écran AMOLED de 6,7 pouces conçu pour vous garantir une expérience visuelle immersive. Grâce à une résolution de 1 080 × 2 412 pixels, il vous délivrera des images nettes, précises et détaillées. Pour ce qui est de la fluidité, le taux de rafraîchissement de 120 Hz vous apportera un excellent confort de navigation.

Bref, d’un point de vue visuel, l’Oukitel P1 est l’idéal pour surfer sur le Web, regarder des films ou jouer à des jeux vidéo. Par ailleurs, il convient aussi de noter que l’écran du smartphone est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. Il possède donc une résistance accrue aux rayures et aux chocs accidentels.

Un triple appareil photo pour capturer vos plus beaux moments

L’Oukitel P1 ne se contente pas de performances visuelles. Il est aussi le smartphone idéal pour immortaliser vos souvenirs. En effet, grâce à son triple appareil photo à l’arrière, vous pourrez capturer des images éclatantes et détaillées de très haute qualité. Pour information, ce module intègre notamment un capteur SONY IMX766 de 50 Mpx avec une ouverture f/1,88. À l’avant, vous retrouverez par ailleurs une caméra selfie SONY IMX616 de 32 Mpx avec une ouverture f/2,2. De quoi réaliser de superbes clichés à partager sur vos réseaux sociaux ou à garder comme souvenirs authentiques.

Une batterie longue autonomie pour vous accompagner au quotidien

Avec l’Oukitel P1 en poche, l’autonomie sera au rendez-vous. Et pour cause : ce modèle dernier cri possède une puissante batterie de 5 150 mAh. Que vous vous serviez de votre smartphone pour le travail ou le divertissement, vous bénéficierez alors de jusqu’à :

18 heures d’utilisation continue ;

10 heures de jeu ou de lecture vidéo ;

600 heures de veille

Bref, à la maison ou en déplacement, soyez tranquille : vous pourrez compter sur votre appareil mobile sans avoir à le recharger constamment.

Un prix attractif pour un Oukitel P1 aux caractéristiques premium

Disposant de 8 Go de RAM + 256 Go de stockage (extensibles jusqu’à 24 Go + 2 To) et embarquant un solide processeur Helio G99, l’Oukitel P1 est disponible en trois couleurs raffinées : violet, blanc et noir.

Quelle que soit la version que vous choisirez, vous profiterez d’un prix réduit en achetant votre smartphone sur AliExpress. Eh oui, en utilisant le coupon OUKP10 du 11 au 17 novembre 2024, une remise vous sera accordée. Le tarif final sera de 152,79 €. Ne passez donc pas à côté de ce bon plan.