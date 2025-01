Découvrez le nouveau HUAWEI Mate X6, un smartphone pliant révolutionnaire avec une technologie d’appareil photo de pointe

Le HUAWEI Mate X6 : un smartphone pliant qui révolutionne le genre

Expert des smartphones pliants depuis de nombreuses années, HUAWEI confirme plus que jamais son leadership sur ce marché innovant avec le lancement de son Mate X6. Et pour cause : ce modèle dernier cri améliore les points forts de ses prédécesseurs pour s’affirmer comme une référence en matière de praticité, de durabilité, de performance et de photographie.

Conçu avec des matériaux résistants et arborant un élégant design Space-Age Orbit, le HUAWEI Mate X6 combine solidité et esthétisme. Avec son format ultra-fin et son poids de seulement 239 g, il tiendra dans votre poche sans encombrement. Au quotidien, il saura s’adapter à tous vos usages grâce à deux écrans HUAWEI X-True alimentés par la technologie HDR Vivid. Vous retrouverez ainsi :

un écran extérieur de 6,45 pouces (protégé par un verre Kunlun Glass 2nd Generation) pour une prise en main rapide ;

un écran intérieur spacieux de 7,93 pouces pour les activités multitâches.

L’excellence photographique à son meilleur niveau

Le HUAWEI Mate X6 redéfinit la photographie mobile. Pour commencer, il est doté d’une caméra principale 50 Mpx à ouverture physique ultra-large (f/1,4-f/4,0). Ajustable sur 10 niveaux, cette dernière permet de réaliser des clichés dans différentes prises de vue.

L’autre point fort, c’est la présence d’une capteur ultra-chroma. Extrêmement précise dans la reproduction des couleurs, celle-ci vous aidera à capturer des images cristallines au plus proche du réel dans toutes les conditions de luminosité.

Enfin, pour les amateurs de détails, le module photo comprend un téléobjectif macro 48 Mpx avec un zoom optique 4x et une portée de 5 cm (une première dans l’industrie des smartphones pliants). À cela s'ajoute un objectif ultra grand-angle qui élargit vos perspectives, idéal pour capturer des paysages époustouflants ou des scènes de groupe avec une qualité remarquable.

Des performances et des caractéristiques techniques remarquables

Au-delà de son module photo, le HUAWEI Mate X6 impressionne par sa batterie durable de 5 110 mAh couplée à la technologie de charge rapide HUAWEI SuperCharge de 66 W en filaire et de 50 W en sans-fil. Certifié IPX8, ce smartphone pliant révolutionnaire se montre aussi résistant à l’eau jusqu’à 2 m de profondeur. Bref, il est étanche.

Enfin, pour faciliter le téléchargement de vos applications mobiles favorites, vous pourrez utiliser AppGallery, la plateforme officielle de HUAWEI, mais aussi Aurora Store, une alternative open source populaire au Google Play Store. Cette interface simple et sécurisée vous permet d’accéder à la quasi-totalité des applications du Play Store, directement sur votre appareil.

Pour l’utiliser, il suffit de télécharger Aurora Store, de se connecter à son compte Google Play, puis d’installer les applications souhaitées en quelques clics. Aurora Store garantit également la confidentialité des utilisateurs en ne collectant aucune donnée et en restant entièrement gratuit.

Profitez d’une offre de lancement exceptionnelle sur le HUAWEI Mate X6

Disponible en deux coloris élégants (rouge nébuleux et noir), le HUAWEI Mate X6 est commercialisé au prix de 1 999 €. En utilisant le code promo A10LMX6 lors de votre commande, vous obtiendrez toutefois une remise de 10 % sur le montant du smartphone.

Cette offre exceptionnelle ne s’arrête pas là. Jusqu’au 18 février 2025, HUAWEI vous fait cadeau d’une montre connectée WATCH GT4 (46 mm noir ou 41 mm blanc) pour tout achat du Mate X6. Alors, ne perdez pas de temps. Vous pouvez vous procurer ce modèle dans les points de vente HUAWEI, comme la boutique en ligne HUAWEI Store ou le magasin HUAWEI Flagship Store à Paris Opéra. Vous le trouverez aussi chez Boulanger et sur Amazon.

Cet article est un contenu sponsorisé