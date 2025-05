Honor AI Image to video, animez vos photos avec la série des Honor 400

Si Samsung communique particulièrement sur les fonctions d’intelligence artificielle pour ses smartphones, Honor est loin d’être à la traine. En effet, la marque chinoise propose de nombreuses fonctions tout aussi intéressantes et pertinentes dont la traduction en temps réel, l’optimisation des photos, les résumés de réunion, la détection de deep fake lors des appels vidéo, par exemple.

Ainsi, avec AI Image to Video, l’objectif affiché par la marque est de donner une nouvelle dimension à la photographie mobile, en permettant de transformer des clichés statiques en courtes vidéos animées, d’une durée de cinq secondes.

Selon Honor, cette technologie s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle avancés, capables de détecter et de simuler des mouvements naturels à partir d’une image figée. La marque met en avant la possibilité de redonner vie à des scènes que l’on aurait préféré filmer, comme un saut sportif ou un moment de joie capturé à l’improviste. Cette approche rappelle évidement celle de MyHeritage, qui avait popularisé l’animation de photos d’ancêtres, mais Honor entend aller plus loin en ciblant un usage quotidien et grand public.

La fonction « AI Image to Video » se veut accessible et rapide : il suffit de sélectionner une photo dans la galerie de son smartphone Honor pour générer, en quelques secondes, une boucle vidéo animée. Notez qu’il est ensuite possible de partager le résultat aussi bien sur les smartphones sous Android que sous iOS.

Une stratégie IA ambitieuse portée par des investissements massifs

L’annonce de cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans un contexte plus large d’investissement massif dans l’intelligence artificielle notamment à travers son Honor Alpha Plan. Honor a en effet confirmé son intention d’investir 10 milliards de dollars dans l’IA au cours des prochaines années. Selon la marque, cet effort financier doit permettre de développer de nouvelles fonctionnalités, d’améliorer la performance des appareils et de proposer des expériences inédites à ses utilisateurs. Elle collabore aussi beaucoup avec Google.

À plus long terme, Honor prévoit de poursuivre ses investissements dans l’IA, avec l’objectif de co-créer un écosystème collaboratif et d’anticiper l’arrivée de l’intelligence artificielle générale. Selon le fabricant, cette stratégie doit permettre de répondre aux nouveaux usages et de s’adapter à l’évolution rapide du marché des smartphones.

La nouvelle fonction AI Image to Video sera disponible sur les nouveaux smartphones Honor 400 dont la présentation officielle est attendue le 22 mai prochain. Rappelons que la marque a récemment lancé le Honor 400 Lite.