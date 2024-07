Dernier jour des soldes : plus que quelques heures pour acquérir le Redmi Note 13 Pro Plus à prix cassé

Une remise conséquente

Lancé en décembre dernier, le Redmi Note 13 Pro+ 5G fait partie du haut de gamme du fabricant chinois. Proposé avec 256 Go ou 512 Go de mémoire interne, son prix de vente conseillé démarre normalement à partir de 399 € à l’état neuf. Mais dans le cadre de cette promo inédite, vous avez la possibilité de casser complètement ce prix en obtenant une grosse remise immédiate. Sur la version avec 256 Go, ce vendeur vous offre en effet une réduction de 91€ sur ce tarif, faisant passer ce prix à seulement 308 €.

Pour un smartphone neuf avec de telles caractéristiques, c’est tout simplement énorme ! Précisons que cette offre ne concerne que le Redmi Note 13 Pro+ 5G Violet. Autre avantage inclus dans cette offre : la possibilité de payer ce montant jusqu’en 3 fois grâce à une offre de financement.

Un smartphone d'exception

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est un véritable un condensé de technologie qui repousse les limites de ce qu'on peut attendre d'un appareil mobile. Avec son écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces offrant une résolution époustouflante de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, chaque interaction devient un plaisir visuel. Son processeur MediaTek Dimensity 7200 couplé à 8 Go de RAM garantit des performances fluides, que vous soyez en train de naviguer, de jouer ou de travailler.

Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est son appareil photo principal de 200 mégapixels avec stabilisateur optique. Capturez des photos d'une netteté incroyable et des vidéos ultra-stables, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, avec sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 120W, vous pouvez recharger votre téléphone de 0 à 100% en seulement 19 minutes !

Pourquoi ne pas attendre ?

La réponse est simple : parce que vous n'aurez plus cette chance après ! Cette promo s’achève en effet ce 23 juillet 2024 à 10 heures. Après cela, il sera donc trop tard pour profiter de ce tarif préférentiel sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. De plus, avec la rentrée qui approche, c'est le moment idéal pour vous équiper d'un smartphone performant qui vous accompagnera dans tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels.

Ne perdez donc plus de temps !